Jorge Rausch le dice adiós a Colombia y confirmó nuevo rumbo

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos del Canal RCN, pues durante varios años ha reunido a reconocidas figuras de la farándula en una cocina, para que así puedan demostrar su talento culinario y de paso saquen a flote sus personalidades.Quienes también dan de que hablar en cada una de sus apariciones son el equipo de jurados conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Con el paso de los años, Rausch se ha convertido en uno de los jurados más queridos por los televidentes bajo su famoso “cachete” que ha dado de qué hablar entre participantes y el público. Sin embargo, la televisión no termina siendo el único rol del colombiano, pues cuenta con algunos restaurantes, bastante conocidos en la capital y otras ciudades de Colombia, demostrando así su profesionalismo y talento como chef.

Lo que quiere decir que Rausch cuenta con poco tiempo libre esto entre grabaciones y su rol como chef. Aprovechando las fiestas de Navidad y Fin de Año, el jurado aprovechó para desconectarse y decirle adiós a Colombia, pues a través de sus redes sociales hizo oficiales sus vacaciones luego de un año de mucho trabajo: “Y nos fuimos (…)Y acá vamos de vuelta, pero está vez es diferente me voy de vacaciones, los veo el 1 de febrero”.

Las contundentes palabras de Jorge Rausch dejaron ver que se tomará unas largas vacacione, pero hasta el momento se desconoce si estas se darán como es costumbre con sus hijas Emma y Gabriela o si por el contrario, las tomará con su joven novia, Alejandra Rosales.

Lo cierto es que desde ya los televidentes del Canal RCN están a la expectativa por la llegada de una nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, acompañada de un nuevo grupo de celebridades, quienes se encargan de mostrar sus habilidades culinarias.

¿Quién es la exesposa de Jorge Rausch, de MasterChef Celebrity?

Jorge Rausch es uno de los jurados más queridos de ‘MasterChef Celebrity’, pues gracias a su carisma y sencillez ha logrado ganarse el cariño del público no solo en la versión del ‘reality’ de cocina en Colombia, sino también en Ecuador, del que también ha hecho parte.

Aunque desde hace más de 5 años Rausch tiene un nuevo amor, durante casi 20 años estuvo casado con Orit Feldman quien es la madre de sus dos hijas de 16 y 12 años, Emma y Gabriela. Si bien en pasadas entrevistas el chef reiteró que había logrado construir varios negocios juntos, el amor entre ellos se acabó, lo que llevó a una separación definitiva, pues incluso el chef reiteró que se arrepiente de haberse enfocado tanto en el trabajo y haberse perdido momentos con su familia.