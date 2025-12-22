Cintia Cossio tuvo desgarradora reacción tras hospitalización de su hermano Yeferson por problemas del corazón

Yeferson Cossio es hoy uno de los referentes más fuertes de la creación de contenido en Colombia, respaldo que se refleja en sus 12 millones de seguidores en Instagram y lo viral de sus videos, en los que resaltan las bromas que les hace a sus amigos y familiares. Aunque recientemente su nombre está en tendencia por una delicada situación que vive con su salud.

Días antes de la Navidad, Cossio tiene a su núcleo cercano y a sus fanáticos pegados al techo, luego que se confirmara que lleva varios días hospitalizado a la espera de una compleja intervención quirúrgica en su corazón.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢>>> Yeferson Cossio habló del complejo accidente que sufrió su mamá en Medellín, “Valoren mucho a sus papás”

Aunque por el momento se desconocen las razones por las que está allí, ‘Yefito’ le dio un parte de tranquilidad a quienes lo quieren con un video en el que se veía a su novia quebrada en llanto y a su hermana Cintia totalmente enojada, porque, para ella, algún acto irresponsable de él lo tiene en una camilla.

“Llevo dos días hospitalizado y casi me muero porque me falló el corazón; acá están todos y Cintia está enojada. Ella dice que fue mi culpa; me van a hacer una cosa en el corazón, una cirugía chiquita y todo bien. Mándenme sus bendiciones”, fueron las palabras de Yef en las imágenes que generaron una ola de comentarios en TikTok.

“Tiene que dejar los vicios”, “El cuerpo le está pasando factura por tanta fiesta”, “Yo estaría igual que Cintia”, “Ya basta de excesos”, “Es una señal para que pares la fiesta”, “Ya es una advertencia”, “Hágale caso a sus seres que lo aman y lo aprecian”, Tanto consumo le afectó el corazón", fueron algunas de las reacciones.

¿Quién es la novia de Yeferson Cossio?

Tras terminar su idilio con Jenn Muriel, Cossio decidió darle una nueva oportunidad al corazón al iniciar un nuevo amor con la creadora de contenido y modelo, Corlina Gómez, quien este año cumplió 22 años; misma a la que ‘Yef’ le pidió matrimonio a inicio de este año y con quien pasó por una dura ruptura de la que ambos se recuperaron.