Reconocido periodista de entretenimiento finalmente se casó: así fue la especial ceremonia

Marco Vergara es un conocido periodista y presentador colombiano de entretenimiento , famoso por su trabajo en programas como “La Ventana con Marco” de Red+ por sus entrevistas a grandes celebridades. Este fin de semana, el presentador llegó al altar al lado de su novio Daniel Martínez, esto después de una emotiva propuesta en un concierto de Il Divo.

El periodista es originario de Sahagún, Córdoba, y se ha consolidado como una figura importante en la televisión colombiana, destacando por su estilo y cercanía con las estrellas. Por medio de sus rede sociales, compartió uno de los días más importantes de su vida, después de diez años de relación con Martínez, quien es abogado y astrólogo.

En entrevistas han revelado que mantener su relación les ha llevado a siempre establecer lo que denomina “puntos medios”, para afrontar las discusiones y los momentos difíciles que viven las parejas. Su hogar esta conformado por dos perritos, un perro salchicha de nombre Óscar David y una yorkshire llamada Mia Carolina.

“Nunca me ha dejado de hacer reír, su inteligencia es lo más hipnótico que tiene, es muy encantador. Él te hipnotiza cuando te habla”, ha comentado el periodista.

En los detalles publicados, se ve a los dos hombres en traje blanco llegando al altar, en una ceremonia intima llevada acabo en Valledupar, Cesar, para después de llegar al altar y unirse en un ritual con lazos de color lila en sus manos.

¿Cómo fue la pedida de mano de Marco Vergara a su esposo?

En la noche del domingo 21 de septiembre, Vergara aprovechó su asistencia al concierto Il Divo para hacer manera pública una intervención: “Una de las mejores formas de hacer que canten otra canción es dedicándole la canción al amor de la vida de uno”, expresó el presentador.

En ese momento, el comunicador visiblemente conmovido, recordó la fortaleza de su unión: “Hemos pasado once años juntos, desde que estamos juntos siempre me has dicho que hay un triángulo: la punta es Dios y nosotros dos somos las otras dos puntas. Hoy, vamos a hacerle honor a eso. Ustedes, chicos, ¿me ayudan cantando Hasta mi final? Antes de que ellos hagan eso, quiero preguntarte una cosita: ¿te casas conmigo?”

Los músicos dieron continuaron con el concierto, acompañando a la pareja mientras sellaban su promesa ante la ovación del público. Las lágrimas y la alegría se hicieron presentes tanto en los protagonistas del compromiso como entre los asistentes al evento.