Miranda Yepes festejó la participación de su padre en el partido de los capitanes legendarios

El sábado 20 de diciembre se celebró el tan esperado partido de despedida de Mario Alberto Yepes, uno de los defensores más importantes y emblemáticos en la historia del fútbol colombiano. El escenario elegido para rendir homenaje al “Capi” fue el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, un lugar significativo en su carrera, que registró una buena asistencia de público que deseaba ovacionar a la leyenda.

El evento deportivo consistió en un emocionante encuentro que enfrentó a dos equipos estelares. Por un lado, se presentó la Selección Dorada, integrada por la generación de jugadores que hicieron parte del proceso de clasificación que llevó a Colombia al Mundial de Brasil 2014. Este combinado estuvo bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

Puede leer: Hija de Mario Alberto Yepes compartió video junto a su madre que se robó las miradas, ¿son idénticas?

Por otro lado, se conformó el equipo de Los Amigos del Capi, un elenco que reunió a grandes figuras nacionales e internacionales, incluyendo a ídolos como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y René Higuita, además del reconocido jugador argentino Javier Saviola y Juan Pablo Ángel.

El cuerpo técnico de Los Amigos del Capi fue liderado por dos figuras legendarias del fútbol colombiano: Francisco Maturana y Faustino Asprilla. Este partido de homenaje no solo sirvió como un cierre de oro para la carrera de Yepes, sino también como una emotiva reunión de grandes nombres que marcaron diversas épocas en el fútbol mundial.

Con la selección de Colombia, Yepes fue sinónimo de liderazgo. Campeón de la Copa América 2001, capitán en el Mundial de Brasil 2014 y pieza clave en la histórica clasificación a ese Mundial, sin duda dejó una huella que va más allá de los títulos, logrando ser una figura central en la reconstrucción del prestigio internacional del fútbol colombiano.

Le puede interesar: Falleció el padre de Jessica Cediel: “Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida”

Uno de los momentos que se volvieron virales de la noche, lo protagonizó Miranda Yepes, quien estuvo en el lugar con su hermano Luciano,ambos apoyando a su padre. En el video se puede como la joven se lanza a abrazar fervorosamente al deportista, indicando: Hoy fue un sueño hecho realidad.

¿Quién es la hija de Mario Alberto Yepes?

Miranda Yepes Villegas es la hija mediana de Mario Yepes y Carolina Villegas, quien ha ganado repercusión por su belleza, estilo y actividad en redes sociales. A sus 20 años, ha logrado construir su identidad digital como creadora de contenido en Instagram y TikTok, donde comparte su pasión por la moda, los viajes y momentos familiares, acumulando más de 140 mil seguidores en Instagram y casi 290 mil en TikTok.

Su nombre se hizo aún más famoso cuando, en marzo de 2023, subió al escenario durante un concierto de Romeo Santos en Cali, donde protagonizó un beso con el cantante, lo que generó atención y video viral.En conjunto, Miranda ha emergido como una joven influyente que combina su herencia familiar con su proactividad en el mundo digital.