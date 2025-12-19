Murió María José Calderón, ‘Mayits’, influenciadora y amiga de Westcol, a los 23 años en un accidente de tránsito

En las últimas horas se confirmó la muerte de María José Calderón, conocida en redes sociales como ‘Mayits’, una joven influenciadora paisa de 23 años cuyo fallecimiento ha generado conmoción entre creadores de contenido, seguidores y amigos. La noticia fue confirmada luego de que se conocieran detalles de un accidente de tránsito ocurrido en Medellín.

De acuerdo con información divulgada por portales regionales, María José se movilizaba en motocicleta por la Avenida Regional, a la altura del sector de Industriales, cuando fue impactada por un camión. Aunque una ambulancia habría llegado rápidamente al lugar, la gravedad del accidente provocó su muerte en el sitio.

La noticia fue lamentada públicamente por Westcol, reconocido creador de contenido y amigo cercano de ‘Mayits’, quien se mostró visiblemente afectado durante una transmisión. “Ha sido muy difícil hablar de esto. Este diciembre ha sido más duro de lo normal”, expresó. El influenciador recordó a María José como una persona que hizo parte de los inicios de su proceso y del crecimiento del streaming en Colombia. “Ella estuvo con nosotros en el principio de todo, cuando apenas estábamos creciendo”, afirmó.

Westcol también aprovechó el momento para enviar un mensaje a sus seguidores, invitándolos a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y a ser respetuosos con la familia de la joven. “Valoren mucho la vida, cuídense. En un abrir y cerrar de ojos todo se va”, señaló, al tiempo que pidió prudencia frente a los comentarios que circulan en redes sociales.

Tras conocerse la noticia, cientos de mensajes de condolencias inundaron plataformas como Instagram y TikTok. Amigos, colegas y seguidores expresaron su tristeza y enviaron mensajes de apoyo a los seres queridos de la influenciadora. Comentarios como “siempre vivirás en mi memoria”, “no puedo creerlo” y “mucha fortaleza para su familia” reflejaron el impacto que tuvo su partida en la comunidad digital.

Además de su trabajo como creadora de contenido, María José Calderón se destacó como bailarina y boxeadora, disciplinas que combinaba con su presencia activa en redes sociales. Participaba con frecuencia en escenarios artísticos y deportivos, donde era reconocida por su energía y compromiso.

La Fénix Academia de Técnicas Aéreas, de la cual hacía parte, también le dedicó un emotivo mensaje, recordándola como una mujer que “sentía la vida con todo el cuerpo” y que vivía con una entrega profunda y honesta. Su muerte deja un vacío entre quienes la conocieron y acompañaron su proceso personal y creativo.