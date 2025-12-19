Julián Pinilla, el chico de la ruana, abrirá su propio restaurante en Bogotá, conozca los detalles

Julián Pinilla es un creador de contenido digital, que lleva aproximadamente 6 años dedicado a hacer contenido hablando de Boyacá y algunas de las tradiciones colombianas que rodean el campo. A sus 25 años se ha sabido ganar el corazón de muchos, pues gran parte del contenido que comparte en sus redes sociales tiene que ver con ayudar a quienes lo necesiten, como personas con sus emprendimientos y animales que están en situación de calle.

Él también conocido como ‘El Chico de la Ruana’ acumula más de 5 millones de seguidores en TikTok y en su Instagram alrededor de 2 millones. En cada video que comparte el boyacense, se ha propuesto en brindar una ayuda, las cuales cada día se han vuelto más grandes, hasta el punto de ayudar a construir casas, escuelas y por supuesto viajes soñados.

La influencia de Julián es tanta, que gracias a sus videos, emprendimientos ha logrado tener popularidad y más clientes, gracias a la gira mágica. Otro de sus contenidos más especiales, es cuando intercambia de trabajo por un día con gente del común.

El nuevo proyecto de Julián Pinilla, ‘El Chico de la Ruana’ en la gastronomía

Desde hace un tiempo, Julián vendría trabajando en un proyecto diferente a las redes sociales, se trata de su restaurante “La Tierra del Berriondo” en Bogotá. El influencer busca poner en la escena capitalina la sazón de la comida boyacense, por lo que para su anuncio mencionó que todo empezó en su pueblito, Chiquinquirá.

Para Julián, Boyacá no ha sido protagonista en muchas ocasiones, esto al ser tan rural y humilde, pero que con el tiempo comprendió que es todo un privilegio ser de allá, el cual hoy quiere exaltar, tras un largo proceso y mucho trabajo. Hasta el momento no ha dado la fecha de apertura, pero sí su ubicación en la Candelaria.

¿Quién es la novia de Julián Pinilla?

Por su trabajo en redes sociales, Julián se ha sabido rodear de otras personas que comparten su pasión por crear contenido y desde hace algunos meses, comparte su relación con la también influenciadora Gina Rivera, en redes conocida como ‘soyginarivera’.

Ambos hacen contenido de humor juntos y luego del premio India Catalina que recibió Julián, le dedicó un especial mensaje: “¡Sabía que ese premio era tuyo! Porque eres único. Estoy tan orgullosa de ti, porque conozco tu corazón, eres quien me ha enseñado que cuando uno hace lo que ama, los frutos llegan solos. Tus logros son mis logros”, comentó Gina con una tierna fotografía de ambos en redes sociales.