Juan Fernando Quintero habló de la dolorosa pérdida que marcó su vida: “perdí la razón de vivir”

Juan Fernando Quintero, uno de los futbolistas más talentosos y carismáticos del país, visitó recientemente el podcast de Maluma, en dónde muestra las historias detrás de las figuras famosas de Colombia. En la conversación, Juanfer habló de sus logros deportivos, de la amistad que lo une con el cantante paisa y también se permitió abrir una puerta mucho más íntima, esa que pocas veces se ve desde la cancha.

Quintero, recordado por su zurda mágica, sus goles decisivos y su paso por clubes como River Plate, donde se convirtió en ídolo, hizo un repaso por los momentos más importantes de su carrera. Habló del éxito, de la presión, de los sueños cumplidos y de cómo ha aprendido a convivir con la exigencia que implica ser una figura pública. En ese recorrido, Maluma fue más que un entrevistador, fue un amigo que lo llevó a hablar desde un lugar honesto y emocional.

Uno de los momentos más fuertes del podcast llegó cuando Juan Fernando se refirió al fallecimiento de su abuela, un episodio que marcó su vida de manera profunda y dolorosa. Juanfer contó que fue ella quien lo crió, ya que su madre era muy joven cuando él nació, y que se convirtió en su principal apoyo emocional y afectivo durante su infancia y juventud.

El futbolista relató que la pérdida ocurrió en 2014, justo cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Esa coincidencia entre el éxito profesional y el dolor personal lo golpeó con fuerza. Incluso, aseguró que días antes tuvo un sueño que, con el tiempo, interpretó como una especie de aviso de lo que estaba por venir.

¿Quién es el hermano de Juan Fernando Quintero?

Se trata de Mateo González Paniagua, su medio hermano, que aunque también mostró maestría para la pelota se decidió por la música y está lanzando sus primeras canciones. Su nombre artístico es TGO y ha estado bastante activo con sus redes y sus letras que se viralizaron en redes, en una entrevista afirmó: “yo lo veo como un espejo, el mejor consejo de él ha sido su apoyo, lo veo como un padre. Yo aprendo de la persona que es él y de la disciplina que tiene, tenemos una relación muy linda de hermanos. Me volví artista de mi hermano porque crecí escuchando lo que él escuchaba”.

TGO siempre ha afirmado que ve a Juanfer como su padre porque el jugador en su adolescencia era quien proveía y estaba al lado suyo para cuidarlo, además aconsejarlo junto a su madre. En redes hace algunas semanas compartió que estuvo presente en el Estado Pascual Guerrero para uno de los juegos del Colombiano junto al América de Cali, TGO dijo en sus redes: “Qué lindo es acompañarte a cada lugar“.