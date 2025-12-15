¿Está cerrando ciclos? Karol G deja atrás su larga cabellera y muestra su impactante cambio de look

Karol G vuelve a demostrar que no solo marca tendencia con su música, sino también con su imagen.

En medio de rumores sobre su vida personal y tras un año intenso a nivel profesional, la cantante colombiana sorprendió a sus fans al decirle adiós a su emblemática melena larga y apostar por un corte mucho más corto, fresco y natural.

El resultado no pasó desapercibido y, como era de esperarse, las redes sociales estallaron con reacciones que van del asombro a la admiración total.

Karol G Instagram: @karolg (Instagram: @karolg)

En las últimas semanas, el nombre de ‘La Bichota’ ha estado en boca de todos. Por un lado, su carrera sigue imparable y sus proyectos musicales continúan acumulando reproducciones y elogios. Por otro, en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre una supuesta ruptura con Feid, alimentadas por la ausencia de publicaciones juntos, algo que antes era habitual.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estas especulaciones, manteniendo su vida privada lejos de declaraciones oficiales.

Karol G cambia radicalmente de look: así lo presumió

Fue justamente en este contexto que Karol G decidió cerrar el año con un gesto poderoso: un cambio de look radical. A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a millones de seguidores, la artista compartió una serie de fotografías en las que mostró su nuevo corte de cabello, realizado por ella misma.

Con total naturalidad, reveló que aprovechó la temporada para dejar crecer su pelo “más sano”, dejando claro que el cuidado personal y la autenticidad son parte esencial de esta nueva etapa.

El nuevo estilo deja su cabello por encima de los hombros, con un aire relajado y juvenil que resalta sus facciones y proyecta una imagen más libre y espontánea.

En una de las imágenes incluso mostró los mechones que quedaron en el suelo, un detalle que reforzó la idea de un cambio simbólico. Los comentarios no tardaron en llegar: desde quienes aseguraron que “le quedó divino”, hasta los que interpretaron el gesto como una forma de “cerrar ciclos” antes de comenzar un nuevo año.

No es la primera vez que Karol G se reinventa. A lo largo de su carrera ha jugado con distintos colores y estilos: azul, verde, rosa, rojo y rubio han sido parte de sus múltiples etapas creativas.

Sin embargo, este corte corto llamó especialmente la atención porque, a diferencia de otras ocasiones, dejó de lado las extensiones y apostó por un look mucho más natural, algo que sus fans celebraron con entusiasmo.

Karol G se relaja en Hawái en medio de rumores de ruptura con Feid

Además de su transformación física, la cantante también compartió momentos de sus vacaciones en Hawái, donde se mostró relajada, disfrutando del mar, los atardeceres y la compañía de su círculo cercano.

Lejos de los escenarios y del ritmo acelerado de las giras, Karol G dejó ver una faceta más íntima y tranquila, enfocada en recargar energía y conectar consigo misma.

Mientras tanto, su faceta artística sigue brillando. Recientemente, estrenó en YouTube el especial ‘La Premiere’, un proyecto que muestra el proceso creativo de su álbum ‘Tropicoqueta’, grabado en ciudades como Ciudad de México, Cartagena, Los Ángeles y Medellín, y que incluye colaboraciones destacadas con figuras de distintas generaciones.

Radiante, segura y fiel a su esencia, Karol G confirma que los cambios no la asustan. Ya sea en la música, en el amor o en el espejo, la cantante demuestra que reinventarse también es una forma de crecer y de brillar todavía más.