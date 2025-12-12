¿Quién era Papo Rosario? El salsero que falleció y dejó un gran vacío en la salsa

El mundo de la salsa está de luto. Este 12 de diciembre falleció Pedro “Papo” Rosario, una de las voces más carismáticas e inconfundibles de El Gran Combo de Puerto Rico, y una de las figuras más queridas del género por su energía, calidez humana y disciplina artística. Tenía 51 años.

Le puede interesar: Falleció el salsero Papo Rosario, exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico

Rosario, reconocido por su alegría en tarima, su impecable sentido del ritmo y su capacidad para conectar con el público, deja una huella profunda en la música latina. Más allá del escenario, fue también un padre dedicado que hablaba con orgullo de sus hijos y de cómo ellos le dieron equilibrio a una carrera que lo llevó a recorrer el mundo entero.

Papo Rosario dedicó más de tres décadas a El Gran Combo, una de las agrupaciones más influyentes de la historia de la salsa. Su voz se convirtió en sello de clásicos modernos y su presencia escénica le dio frescura al formato tradicional del grupo.

Dentro de la orquesta, Rosario no solo fue cantante: también se destacó como corista, bailarín, percusionista ocasional y figura clave para mantener la cohesión del histórico grupo puertorriqueño. Su estilo interpretativo permitió que varias generaciones se acercaran al sonido del “Combo que rompe el corazón”.

¿Qué más hizo Papo Rosario en su vida?

Papo Rosario fue un referente para jóvenes músicos salseros que crecieron viéndolo en el escenario con una alegría contagiosa. En entrevistas siempre repetía que la salsa sobreviviría mientras hubiera músicos que supieran sentir la clave y públicos dispuestos a bailar.

Su trayectoria, construida sin escándalos y cimentada en el trabajo constante, lo convirtió en ejemplo de profesionalismo dentro de la música tropical. Muchos colegas lo recuerdan como un maestro dispuesto a compartir técnicas vocales, anécdotas y consejos para navegar el oficio.

Aunque la música ocupó buena parte de su vida, Papo Rosario nunca dudó en afirmar que su mayor orgullo eran sus hijos. Solía contar, con una emoción evidente, que ellos fueron el motor que le permitió mantenerse firme incluso en los momentos más demandantes de su carrera.

Para él, cada gira tenía sentido solo si podía regresar a casa a compartir los logros, las historias y los aprendizajes. La paternidad lo conectó con una sensibilidad profunda que muchas veces se reflejaba en su forma de cantar: cálida, cercana y humana.

El fallecimiento de Papo Rosario deja un vacío enorme en el universo salsero, pero también abre la puerta a la celebración de su obra. Su voz seguirá sonando en fiestas, emisoras, verbenas y escenarios. Su sonrisa seguirá siendo recordada por quienes lo vieron cantar. Y sus hijos, su familia y sus seguidores llevarán adelante el orgullo de un artista que entendió que la música, al final, es una forma de amor.

Papo Rosario deja un legado que no se extingue: el de la salsa hecha desde el corazón.