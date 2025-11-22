Conductor tuvo problemas con su auto y se sorprendió al recibir la ayuda nada más que de Justin Bieber

Por medio de TikTok se viralizó el video de un hombre identificado como Buku music, quien grabó el momento en el que se quedó varado después de que su auto dejara de funcionar. El conductor frustrado por la situación empezó a grabar, contando algunos detalles y cómo se encontraba atravesando una situación complicada.

Buku detalló que estaba en una nueva ciudad, y que a pesar de que se esforzara no todo estaba saliendo como él quería, cuando de un momento a otro señaló que quizá esta alucinando, pero que creía que el mismo Justin Bieber, se había detenido a ayudarlo.

“Puede que esté alucinando, pero creo que Justin Bieber se detuvo para ayudarme”, expresó, cuando el artista se baja de su auto, el hombre le dice: “¿Eres Justin Bieber?’, a lo que la estrella de la música responde: “Sí, ¿qué pasa hermano?, soy Justin". El conductor lo reconoció y no dudo en saludarlo, decirle: “te amo hermano” y darse un fraternal abrazo.

Bieber contestó con un “también te amo” y fue en ese momento que se logró ver en cámara, para luego preguntarle al conductor sobre qué le había pasado y por supuesto brindarle ayuda.

¿Cuál fue el último álbum de Justin Bieber?

El álbum más reciente de Justin Bieber es Swag, su séptimo álbum de estudio, lanzado en julio de 2025 tras un silencio discográfico de cuatro años. Este proyecto de 20 canciones se diferencia de sus trabajos anteriores al ser considerado su álbum más íntimo y vulnerable, pues en él aborda abiertamente temas profundos como su salud mental, los desafíos de la fama y la presión mediática, su nueva paternidad y el amor por su esposa, Hailey Bieber.

Swag marcó el inicio de una nueva era artística para el cantante, consolidándolo como un artista que utiliza su música como un espacio de confesión emocional, mezclando R&B y pop para reflexionar sobre su vida personal alejado de la figura de ídolo adolescente.

El artista se estaría preparando para llegar a los escenarios del Festival Coachella 2026, regresando a los escenarios después de un largo tiempo, a pesar de tener cortas apariciones con otros cantantes.