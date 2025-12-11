Viralizan lujosa capilla de velación móvil que rueda por Bogotá; acá el precio y los detalles

Hay algo de lo que nadie se puede escapar en la vida: la muerte; es por ello que muchas personas antes de fallecer dejan estipuladas las maneras en las que quieren ser velados y enterrados posteriormente. Justamente una nueva metodología en Colombia, con un bus rumbero, se viralizó recientemente en las redes sociales; hay un espacio especial para el féretro dentro del vehículo.

Son varias las compañías que se dedican a los servicios funerarios en el país, una de las más reconocidas, Capillas de la Fe, misma que incorporó este tipo de servicios en su catálogo al que llaman Funeraria Móvil, con precios que para muchos puede significar un dineral, pero para otros una minucia.

En su página web dejan ver algunas especificaciones de lo que ofrecen en este autobús con una capacidad para 30 personas, que cuenta con baño y aire acondicionado y otros servicios como bebidas calientes como tinto y aromática ilimitado.

Respecto al recorrido, aseguran que el vehículo trasladara a los familiares y amigos desde la funeraria hasta el cementerio con precios que arrancan desde los $1′950.000 pesos, si se encuentra en la ciudad de Bogotá; de solicitar el servicio para otra parte del país en la que no se encuentren estos buses, se tiene que hacer un acuerdo con la compañía.

Dueño de Ferraria que se accidentó en La Calera, es dueño de funeraria

Las autoridades entregaron nuevos detalles sobre el fatal accidente ocurrido el 4 de diciembre en la vía La Calera–Sopó, donde un motociclista de 30 años, Jeison Javier Cruz Raigoso, perdió la vida tras ser arrollado por un Ferrari que, al parecer, invadió el carril contrario. Aunque se confirmó que el conductor del lujoso vehículo no estaba bajo efectos del alcohol, la investigación sigue en curso para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo más involucrados. El auto, un Ferrari 488 GTB amarillo, pertenece a la empresa funeraria Coorserpark y era manejado por el empresario Adolfo Reyes Gómez, dueño de varias compañías del sector exequial como Capillas de la Fe.