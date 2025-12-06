A cajera del D1 le mandaron serenata vallenata en pleno turno; la escena se viralizó

Las Tiendas D1 ya completan más de 15 años de existencia en Colombia, con presencia en más de 500 municipios y con 2.400 locales comerciales en funcionamiento. Justamente uno de estos locales fue testigo de una escena inesperada, la de un hombre dándole una serenata vallenata a una de las cajeras, mientras estaba trabajando, escena que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El usuario de TikTok, ‘Ruben el Profe’, fue el encargado de publicar este clip que superó rápidamente las 430.000 reproducciones en TikTok; imágenes en las que se ve a un cantante informal, conocido como Gregory, expresarle un vallenato corta venas a una de las cajeras del supermercado.

Mientras decenas hacían fila para pagar el ‘mercadito’, Gregory estaba más que concentrado cantándole a la mujer las letras de la canción ‘Si tú estuvieras’ de ‘Los Inquietos del Vallenato’, versión cantada por la voz de Nelson Velásquez, que vio la luz en el año 2001 y que hace parte del álbum, sueños de Colombia.

Todo pasó en esta escena, desde personas celebrando el acto de cariño, que presuntamente fue mandado por el ex de la mujer; hasta la cara de asombro de una de sus compañeras, que no quería ni voltear a mirar lo que estaba pasando.

“Va a terminar enamorada del cantante y no del ex”, “Digan lo que digan, el man tiene tremendo talento”, “Yo le pago el mercado”, “Yo en el amor sería la de atrás”, “Se escucha mejor que el original”, “Que viva el amor”, “Un aplauso para esa pareja que está enamorada”, “A la compañera no le gustó ni poquito”, “Mucho poeta”, y “Talento y corazón”, fueron algunas de las reacciones al clip.