Sushi Master 2025: estos fueron los ganadores en Bogotá y Cundinamarca

Durante 7 días, fanáticos del sushi de diferentes ciudades del país pudieron degustar diferentes platos a un mismo precio y coronar a los reyes en la preparación de este plato de origen japonés. Entre el 24 y 30 de diciembre se vendieron 480.397 rollitos, cada uno a $21.000, y se recibieron 97.000 votos válidos que definieron los ganadores de esta contienda.

Tulio Zuloaga, también conocido como Tulio Recomienda y organizador de la competencia, dijo en sus redes sociales que este evento fue “un acto de fe porque llovió, porque hubo filas eternas, porque a veces parecía imposible”. Además, celebró los resultados económicos, afirmando que se generaron más de 11.000 millones de pesos.

Los ganadores de Bogotá y Cundinamarca

Entre los 38 participantes de Bogotá y Cundinamarca, los comensales eligieron a estos 10 lugares como los creadores del mejor sushi del año en esta zona.

Bogotá

En Bogotá, la lista está conformada por Sekushi Sky, con su ribeye flame roll, un rollo tipo Urumaki con langostino, aguacate y tartar de ribeye; Quinto Cocina, que ofreció el Taiyo Roll, inspirado en sabores peruanos con camarón tempura, aguacate, sour cream y salmón; Rokko Asian Table, con sun Godzilla Rokko Roll que incluía palmito de cangrejo, wontons, camarones tempura, aguacate, kewpie y masago; Tavo Izayaka, cuyo Niku Tavo Roll ofrecía kanikama, camarón, chimichurri japonés y lomo de res; y, por último, Tzunami, con su Sukhothai de kanikama tempura, aguacate, qeuso philadelphia y langostino.

Chía, Cajicá y Mosquera

En Chía, los ganadores fueron Kazoku Sushi y su Kisu Roll de palmito de cangrejo, camarones, queso philadelphia y aguacate; Komiyama con su Santakai Roll de pargo al panko, acevichado de tilapia, salmón y vermicelli; y Casa del Sushi que ofreció su Queen Roll con langosta, langostino, mantequilla trufada, crocantes de yuca y flores.

El campeón de Cajicá fue el Inca Make de Okame Sushi, con pargo, aguacate, ceviche y salsa de chica morada. En Mosquera, en cambio, la mención especial se la llevó Hikari Sushi Wok, que ofrecía su Tropical Crunchy de palmito de cangrejo, camarón tempura, mango y crema de sésamo tostado.



