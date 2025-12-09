¿Libros gratis? Esta editorial regalará más de 500.000 libros de autores latinoamericanos: conozca cuándo y dónde

Como una ambiciosa iniciativa para promover la lectura entre jóvenes de todo América Latina, el Fondo de Cultura Económica (FCE) anunció el lanzamiento de su colección 25 para el 25, 27 libros de autores de habla hispana del continente que distribuirán de forma gratuita en varios países.

Lea también: Alarmante el aumento de fraudes online impulsados por IA en la temporada decembrina

En total, son 2.5 millones de ejemplares que circularán por Latinoamérica, de los cuales 540.000 le corresponderán a Colombia. El lanzamiento oficial será el 17 de diciembre a las 5:00 p. m. y la distribución general se llevará a cabo durante el primer semestre de 2026 en todo el territorio nacional.

El FCE señaló que su intención es fomentar la lectura el Latinoamérica y “reconectar a los jóvenes con la memoria colectiva de sus territorios, sus luchas y sus historias”, por lo que los libros se entregarán a personas entre los 15 y 30 años.

¿Qué libros estarán disponibles?

La colección 25 para el 25 contará con obras de autoras y autores de 11 países de Latinoamérica. Tres de ellas son de escritores nacionales: Los privilegios del olvido, antología personal de Piedad Bonnett; Operación Carlota. Cuba en Angola, crónica de Gabriel García Márquez; y El atravesado, relato de Andrés Caicedo.

Los otros 24 títulos que integran la colección, entre crónicas, poesía, cuento, narrativa, novela y ensayo, son:

Blanca Varela — Canto villano (Poesía, Perú)

(Poesía, Perú) Eduardo Galeano — La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara (Narrativa, Uruguay)

(Narrativa, Uruguay) Mario Benedetti — Geografías (Cuento y poesía, Uruguay)

(Cuento y poesía, Uruguay) Luis Britto García — Hablapalabra (Cuento, Venezuela)

(Cuento, Venezuela) Osvaldo Bayer — Los anarquistas expropiadores (Ensayo, Argentina)

(Ensayo, Argentina) Juan Carlos Onetti — El infierno tan temido y otros cuentos (Cuento, Uruguay)Juan Gelman — Cómo tirar contra la muerte (Poesía, Argentina)

(Cuento, Uruguay)Juan Gelman — (Poesía, Argentina) Nona Fernández — Space Invaders (Narrativa, Chile)

(Narrativa, Chile) Manuel Rojas — El vaso de leche y otras historias (Cuento, Chile)

(Cuento, Chile) Raúl Zurita — Poemas (Poesía, Chile)

(Poesía, Chile) Roberto Fernández Retamar — Poemas (Poesía, Cuba)

(Poesía, Cuba) Miguel Donoso Pareja — La muerte de Tyrone Power (Narrativa, Ecuador)

(Narrativa, Ecuador) Roque Dalton — Las historias prohibidas de Pulgarcito (Poesía, El Salvador)

(Poesía, El Salvador) Dante Liano — Réquiem por Teresa (Narrativa, Guatemala)

(Narrativa, Guatemala) Alaíde Foppa — Viento de primavera (Poesía, Guatemala)

(Poesía, Guatemala) Miguel Ángel Asturias — Week-end en Guatemala (Cuento, Guatemala)

(Cuento, Guatemala) Carlos Montemayor — Guerra en el paraíso (Novela, México)

(Novela, México) Fabrizio Mejía Madrid — Disparos en la oscuridad (Novela, México)

(Novela, México) Adela Fernández — Duermevelas (Cuento, México)

(Cuento, México) Guadalupe Dueñas — Zapatos para toda la vida y otros cuentos (Cuento, México)

(Cuento, México) Amparo Dávila — Música concreta (Cuento, México)

(Cuento, México) Sergio Ramírez — La marca del Zorro (Narrativa, Nicaragua)

(Narrativa, Nicaragua) José María Arguedas — Agua (Cuento, Perú)

(Cuento, Perú) Eduardo Rosenzvaig — Mañana es lejos (Crónica, Argentina)

¿Dónde reclamar los ejemplares?

25 para el 25 se lanzará en cinco ciudades del país de forma paralela. Aquí están las sedes a las que podrá acudir el 17 de diciembre (y después) por hasta tres ejemplares de la colección:

Bogotá : Librería María Mercedes Carranza (Carrera 15 # 108-05) y Librería México (Calle 11 # 5-60)

: Librería María Mercedes Carranza (Carrera 15 # 108-05) y Librería México (Calle 11 # 5-60) Cali : Librería María (Avenida 4 Oeste # 4-59)

: Librería María (Avenida 4 Oeste # 4-59) Cartagena : Librería Remedios la bella (Carrera 4 # 38-40)

: Librería Remedios la bella (Carrera 4 # 38-40) Medellín : Librería Fernando del Paso (Carrera 64 # 50-52)

: Librería Fernando del Paso (Carrera 64 # 50-52) Arauquita: Librería Carmentea, cantar del Llano (Calle 4 # 4-51)

El FCE dispusó de un link de pre-registro para poder acceder a la colección.