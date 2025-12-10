‘El Problemón’ vuelve al ruedo: Bonka, el icono del tropipop, aterriza en el Movistar Arena

Para finales de los años 90 y principios del 2000 en Colombia nació el Tropipop, un género que mezcla ritmos caribeños, vallenato, cumbia con pop y rock, alcanzando así una amplia acogida en aquellas generaciones que se disfrutaban estas canciones en fiestas, trabajos y hasta en sus hogares.

Para este mismo período de tiempo, surgió Bonka, una agrupación musical que llamó la atención con letras que ponían a bailar a sus fanáticos y que con el paso de los años llegaron a convertirse en uno de los grupos más icónicos cuando de hablar de Tropipop se trata. Ahora, antes de finalizar este 2025, Alejandro González, Daniel Mora, Felipe Harker, Juan José Barake y Nicolás Barake, regresan para conquistar a grandes y chicos con recordadas canciones, contando con dos conciertos que tendrán lugar en el Movistar Arena este 12 y 13 de diciembre.

Ante este inesperado regreso, PUBLIMETRO habló con sus dos de sus integrantes, Alejandro González y Nicolás Barake, quienes nos revelaron detalles de este reencuentro marcado con éxitos como ‘El problemón’ y ‘La Mona’, las cuales a pesar de los años son consideradas para muchos como “himnos musicales”

¿Cómo surgió esta idea del reencuentro de Bonka después de estar enfocados en sus respectivos proyectos?

Realmente todo surgió hace dos años más o menos que hicimos un concierto. Nos llamaron para un concierto en una feria y se me ocurrió la idea de invitar a los Bonka para que hicieran parte como de este show. La verdad, simplemente para volvernos a juntar, tocar, parchar y pues nos llevamos una sorpresa muy grande porque realmente esperábamos que 1000 personas en el evento y llegaron como 7000 personas, se quedó chiquita la tarima, el sonido, todo.

Justo en ese momento ya dijimos wow, que fue esta locura y nos fuimos muy emocionados, fue una noche muy especial, fue muy linda y ahí quedamos con la semillita, con eso ahí sembradito y eso fue hace 2 años. Precisamente, a principios de este año y ahora que estamos cumpliendo los 20 años de Bonka y como un homenaje, regrabé seis de las canciones como más icónicas.

Las lanzamos y la gente las recibió de una manera muy bonita, muy especial y ahí fue donde empezamos a tocar base entre todos, entre nosotros, los promotores, todo el equipo que hay detrás.

¿Qué significa para ustedes cumplir 20 años como uno de los grupos más destacados del tropipop en Colombia?

Indudablemente, tengo que decir que cuando comenzó Bonka, en ese momento realmente nos reuníamos porque nos gustaba la música, nos encantaba hacer nuestras canciones, tocar nuestra música, pero yo siento que en ese punto que éramos como tan ingenuos, tan chiquitos todavía, estábamos lejos de imaginar que eso iba a marcar una generación y que ahora 20 años después nos estamos dando cuenta que no solo está marcando una generación, sino que también está yendo a otras generaciones.

Entonces es muy emocionante, digamos que nosotros lo tomamos con toda la responsabilidad del mundo, con toda la humildad del mundo, nos lo gozamos y tomamos del pelo, hacemos chistes. Además de tocar, que es lo más importante, pero, sobre lo importante que es la amistad, también que nunca terminamos de sorprendernos de eso y que 20 años después sigue vigente.

Eso también es lo que queremos nosotros, que la gente sienta esa energía, esa dinámica y esa camaradería con la que nosotros trabajamos, que se transmita en el escenario. El hecho de alguna manera estar reviviendo todo esto y reunidos en los ensayos empezamos a recordar muchísimas cosas la esencia está intacta, los chistes, todo lo que hacemos sigue demasiado vivo, es como si nos hubiéramos congelado en el tiempo y nos hubieran descongelado 20 años después, obviamente ya todos siendo papás, con hijos, con familia, con responsabilidades, otro mundo totalmente distinto, pero es la misma ilusión y estamos haciendo este show con esa misma ilusión, como si fuera el primero.

¿Qué sienten al ver que hay una generación tan marcada y nostálgica por el regreso de Bonka?

Es un tema muy loco porque siento que hay una generación que creció con nosotros, que creció con este género, con el tema de esta mezcla, porque realmente marcó a muchísimas personas y además trascendió mucho más allá de solamente una generación, que es ahí donde más nos ha llamado mucho la atención y que nos ha parecido muy chévere, pues nos hemos encontrado con muchísimas personas que nos dicen, ‘No, es que mi primo mayor o mi hermana mayor o mis primos grandes o mi mamá escuchan su música y yo me sé todas las canciones’. Entonces ha trascendido y nos da una muestra absolutamente fuerte de que el tropipop sigue supremamente vivo, sigue siendo parte de las personas, de las fiestas, de las reuniones familiares y eso es muy bonito y especial para nosotros.

También es hacer música que perdure tanto en el tiempo, que es un regalo que nos ha dado la vida, sobre todo hoy en día en donde tú ves que no sé cuántas, cientos de miles de canciones que salen y haber logrado, digamos que dentro de todo, ese trabajo quede en el alma, en la mente, haber marcado como una generación, pues es demasiado especial.

El anuncio del concierto en el Movistar Arena ha sido una bomba y lograron sold out en su primera fecha, ¿Qué pueden adelantar sobre el show?

Vamos a tener obviamente varias sorpresas, tenemos un show que estamos pensando realmente para los fans que crecieron de verdad con nuestra música. Obviamente, vamos a incluir todas las canciones que la gente está esperando, pero adicionalmente a esto hemos preparado un show muy bonito y muy especial para los fans verdaderos que nos han escrito y que han estado ahí, que se saben el disco cuando empezamos abajo, que conocen hasta las canciones que de pronto no sonaron en radio, pero que marcaron muchísimo.

Vamos a pasar por todas las canciones que hicieron parte de nuestra vida en Bonka. Además, vamos a estar incluyendo algunas de mis canciones (Alejandro González) que han hecho parte ya de mi carrera como solista y que han sido también muy importantes para mí y que sabemos que también la gente le tiene muchísimo cariño.

¿Cómo les gustaría que el público, y la historia de la música colombiana, recuerde a Bonka en esta nueva etapa?

Siento que el ser recordados por una generación también tiene una gran responsabilidad y esto implicada dar la pauta de muchas cosas que en ese momento se estaban haciendo y que ahora, pues se siguen haciendo, es decir, yo creo que el tropipop bajó un poco en un momento, pero hay nuevos artistas, nueva sangre, nuevas luces en este género, en este pop colombiano que tenemos mucho, mucho que dar.

Entonces, lo que queremos es dar el mensaje y aunque suena un poco común lo que voy a decir, pero que las cosas en verdad con muchas ganas, soñando, disciplinados, haciendo la tarea, ensayando, practicando, las cosas sí se pueden hacer. Nosotros nunca pensamos que íbamos a estar llenando prácticamente dos Movistar Arena y lo estamos haciendo.

El mensaje es ese, es como llévense este lindo recuerdo que vamos a vivir esa noche, sí, pero por favor, no se olviden de sus sueños, de sus metas y con muchas ganas, mucho empeño y dedicación, las cosas salen adelante. También es un mensaje de que la música trasciende.