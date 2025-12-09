Hija de Paola Turbay habló de la enfermedad que ha atravesado desde la pandemia

Paola Turbay es una reconocida actriz, presentadora y exreina de belleza colombo-estadounidense, célebre por su destacada trayectoria que abarca más de tres décadas. Hacia los 90, fue Señorita Colombia, lo que la llevó a representar al país en el certamen Miss Universo 1992.

En cuanto a su vida personal, Turbay se casó en el año 1994 con Alejandro Estrada, para ese momento fue la boda más sonada, debido a la reciente participación de Turbay en Miss Universo. Su esposo es un empresario colombo estadounidense que estudió diseño de comunicaciones en una prestigiosa escuela ubicada en Montreux, Suiza, por lo que ha logrado destacar por su enfoque creativo y su capacidad para fusionar el mundo de los negocios con el diseño.

De la unión de la sólida pareja nacieron sus dos hijos Sofía Estrada Turbay y Emilio Estrada Turbay, en el caso de Sofía, lleva un perfil más público con el modelaje y la actuación, mientras que su hermano se encuentra más alejado. La joven, de 29 años, cuenta con 177 mil seguidores en su Instagram, en donde comparte detalles de su vida en diferentes ámbitos, pero en su más reciente publicación habló de la enfermedad que atraviesa con el fin de darle visibilidad.

Sofía reveló que desde muy pequeña le indicaron que tenía quistes en sus ovarios, por lo que le dieron hormonas para silenciar todos los síntomas, así que en ese momento no conocía mucho acerca del tema. Sin embargo, para el 2020, para ella, su cuerpo empezó a hablar y la joven empezó a buscar más en profundidad sobre su diagnóstico de SOP (síndrome de ovario poliquístico).

Al respecto indicó: “Mi diagnóstico de SOP (síndrome de ovario poliquístico) fue el inicio de todo este camino. Lo que parecía solo “un problema hormonal” terminó abriéndome la puerta a entender mi salud hormonal femenina, mi cuerpo cíclico y la forma en la que vivo hoy. No soy doctora. Soy una mujer que aprendió a entender su cuerpo, sus hormonas y su SOP desde la paciencia y la autoobservación. Si alguna vez te has sentido perdida con tu cuerpo cíclico, este video es el comienzo de por qué hoy traduzco el lenguaje del cuerpo femenino".

¿Qué es el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)?

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es un trastorno endocrino y metabólico común que afecta a las mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por un desequilibrio hormonal que a menudo implica niveles elevados de andrógenos (hormonas masculinas), lo que interfiere con el proceso normal de la ovulación. La condición se diagnostica cuando se presentan al menos dos de los siguientes signos: períodos menstruales irregulares o ausentes, exceso de andrógenos (que puede manifestarse como acné grave, exceso de vello corporal o facial, y pérdida de cabello de patrón masculino) y la presencia de múltiples folículos pequeños (quistes) en los ovarios, visibles por ecografía.

Además de afectar la fertilidad, el SOP está frecuentemente asociado con la resistencia a la insulina, lo que aumenta el riesgo a largo plazo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.