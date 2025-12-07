Kevyn de El Desafío se reencontró con su hijo y le dio amoroso detalle antes de Navidad

Ya son XXI temporadas las que acumula uno de los programas más queridos de la televisión colombiana, ‘El Desafío’, reality de Caracol TV que tiene como vigente ganador al puertoboyacense Kevyn Rua, hombre que recientemente dio cátedra de paternidad con una amorosa serenata para su hijo.

Fueron $1.200 millones los que se ganó Rúa el pasado 27 de septiembre de 2024, dinero que pudo alcanzar gracias a la ayuda de su compañera Kelly Ríos, ‘Guajira’, mujer con la que actualmente tiene una relación sentimental y con quien, en ocasiones, comparte espacio con su hijo.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> ¿Está libreteado? La audiencia de El Desafío está emberracada por supuesto montaje en el programa

Kevyn y Guajira del 'Desafío XX' Foto: Instagram @desafiocaracol

Más allá de lo que se ve en la pantalla, ‘Kev’ se ha caracterizado por hacer un uso masivo de su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 464.000 seguidores, en la que no solo muestra su cotidianidad, también las distintas enseñanzas que le ha dejado a su ‘retoño’, joven al que le ha enseñado a tener una vida llena de amor y agradecimiento en la que el dinero y el lujo quedan en segundo lugar.

Muestra de esto fue el hermoso detalle que tuvo con el niño recientemente, a quien le cantó una serenata vallenata con las letras y las notas de la canción ‘Locamente enamorado’ de Jean Carlo Centeno; escena que dejó conmovidos a miles de sus fans.

¿Quién es la nueva presentadora de El Desafío?

Tras la salida de Kelly Ríos, ‘Guajira’, del equipo de ‘El Desafío Sin Flitro’, la producción del programa en el que trabajaba ya le consiguió un reemplazo momentáneo, una mujer que también pasó por la ‘Ciudad de las Cajas’, nada más y nada menos que ‘Glock’, Gloria Peña Manrique, quién se hizo a conocer, entre otras cosas por su gran pasión por los videojuegos.