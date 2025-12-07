Excel de Infieles: ahora le añadieron el ‘Excel de Mozas’ dedicado a las mujeres en Colombia

El fenómeno del Excel de Infieles ha generado polémica en varios países de Latinoamérica y ahora se suma una nueva versión que busca exponer a mujeres: el llamado Excel de Mozas, oficialmente conocido como Registro Nacional de Mozas, que comenzó en Ecuador y ya está causando revuelo en Perú y Colombia. La iniciativa, al igual que la de los infieles, ha provocado un debate sobre privacidad, legalidad y redes sociales.

El documento digital se ha hecho tan popular que incluso cuenta con un logo característico: una zorrita con moñito, y contiene más de 4 mil entradas que señalan a mujeres que, en algún momento, fueron amantes de otra persona. La viralización del Excel ha generado discusiones en la opinión pública sobre la ética y los límites legales de compartir información personal en la web.

Listas virales revientan redes: mujeres también figuran en el nuevo “Excel de Mozas”

En Colombia, ya se ha planteado replicar la idea, e incluso se habla de crear versiones como el Excel de Migajeros, ampliando así la controversia. Mientras tanto, el Excel de Infieles ya ha circulado en distintos departamentos, lo que evidencia la rapidez con que estas listas se difunden a nivel nacional.

Expertos en protección de datos han advertido que la difusión de documentos que contienen información personal sin consentimiento constituye una violación al Habeas Data y podría derivar en delitos graves. A pesar de esto, algunos defensores de estos excels virales argumentan que la ley no se aplica de manera equitativa. Señalan que en grupos de Facebook y Telegram en países como México o Italia, hombres compartieron fotos íntimas de mujeres e incluso de menores de edad, y la respuesta legal frente a estos casos no ha sido tan estricta como debería.

La discusión ha girado en torno al doble estándar: mientras que la exposición de los hombres es condenada, los Excel de Mozas y otros documentos similares reciben cierta aceptación en la web. Para los usuarios que defienden estos documentos, el punto clave no es que se trate de un delito, sino que se requiere un tratamiento equitativo en la aplicación de la ley, ya que ambos sexos podrían ser víctimas de violaciones a su privacidad.

A pesar de la controversia, la difusión del Excel de Infieles ha disminuido en ciertos lugares, aunque otros documentos continúan circulando en plataformas digitales y generan debates constantes sobre la ética digital, el respeto a los datos personales y la responsabilidad de los usuarios de internet.

El caso refleja la tensión entre la cultura viral y la protección legal, cuestionando la facilidad con la que la información privada puede ser expuesta y compartida en la web. En el contexto de América Latina, el fenómeno no solo evidencia las relaciones personales y sociales, sino también los riesgos asociados a la falta de regulación efectiva y a la facilidad con que se puede vulnerar la intimidad de las personas.

Mientras el debate continúa, las autoridades recomiendan extremar precauciones al compartir datos sensibles en línea y recordar que la difusión de información privada sin consentimiento puede acarrear consecuencias legales graves.