¿Apareció en el ‘Excel de infieles’ que circula en Colombia? Esto es lo que puede hacer

La viralización de los llamados “Excel de infieles” en Latinoamérica dejó a cientos de personas expuestas sin su consentimiento. Más allá del morbo en redes, expertos advierten que quienes aparecen en estas listas sí pueden tomar acciones legales para proteger su buen nombre, su privacidad y su seguridad digital.

En cuestión de horas, los llamados “Excel de infieles” pasaron de ser una tendencia en TikTok a convertirse en un riesgo real para quienes fueron incluidos sin autorización. Aunque muchas de estas listas se compartieron como memes, lo cierto es que publicar nombres, fotos o supuestas historias íntimas sin consentimiento puede constituir una vulneración a la privacidad y, en algunos casos, un delito.

¿Qué hacer en caso de que usted aparezca en el Excel de infieles?

Lo primero, según especialistas en protección de datos, es solicitar el retiro inmediato del contenido. Plataformas como TikTok, Instagram o X permiten reportar publicaciones que difundan datos personales o acusaciones sin autorización. Aunque el material se viralice, la persona sigue teniendo el derecho a pedir que sea eliminado.

Antes de que la publicación desaparezca, se recomienda guardar todas las pruebas posibles: capturas de pantalla, videos y cualquier rastro que incluya la fecha, el usuario que lo compartió o el alcance del contenido. Esto es clave si se decide iniciar una acción legal.

En Colombia, aparecer en una lista con acusaciones no verificadas puede considerarse una vulneración al derecho al buen nombre. Por eso, la persona puede interponer un derecho de petición o una acción de tutela para que la información sea retirada y se proteja su reputación. Además, dependiendo de lo publicado, podrían configurarse delitos como injuria, calumnia o divulgación no autorizada de datos personales.

Además, la difusión de estos listados puede encajar en varios delitos del Código Penal colombiano:

Hostigamiento (Art. 220): castiga acciones orientadas a provocar daño por razones discriminatorias.

castiga acciones orientadas a provocar daño por razones discriminatorias. Injuria (Art. 220): sanciona las imputaciones deshonrosas, como señalar públicamente a alguien de infiel.

sanciona las imputaciones deshonrosas, como señalar públicamente a alguien de infiel. Calumnia (Art. 221): se configura cuando se atribuyen delitos falsamente.

se configura cuando se atribuyen delitos falsamente. Violación de datos personales (Art. 269F): aplica cuando se obtienen o comparten datos sin autorización.

Finalmente, aparecer en una lista pública con señalamientos, puede generar ansiedad, miedo o vergüenza. Por eso, buscar apoyo emocional y hablar con personas de confianza también hace parte del proceso de contención frente a este tipo de violencia digital.