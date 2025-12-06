Shakira también estará en el Mundial: La FIFA la anunció recientemente

Ya inició la cuenta regresiva para lo que será el Mundial 2026, en el que Colombia hace parte del Grupo K, junto a un histórico del balompié europeo, Portugal. Pero no solo la ‘sele’ resalta en esta competición, ya que una vieja conocida de la máxima cita del futbol, Shakira, estará presente en este encuentro, pero desde otro aspecto diferente al musical.

La barranquillera tiene dentro de su hoja de vida una distinción que pocos han alcanzado, ser la única en presentarse en tres Copas del Mundo de manera consecutiva, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014; siendo el Waka Waka, una de las canciones mundialistas más recordadas para sus fanáticos.

Justamente la intérprete de ‘Antología’ volverá a estar involucrada con la FIFA, pero esta vez desde el ámbito social. Esta organización y Global Citizien, presentaron recientemente el nuevo Consejo Asesor del Fondo de Educación Ciudadana Global, en el que ‘Shak’ es una de las figuras más relevantes de este proyecto que busca ampliar el acceso a la educación y el fútbol de millones de niños de más de 200 países.

Cómo lo ha hecho con su Fundación Pies Descalzos, esta hija de la arenosa pretende que, con su presencia y aporte, se movilice una gran cantidad de dineros destinados a este fin; y desde ya se conoce que este fondo ya movilizó USD $30 millones de dólares. A todo esto se le suma el férreo compromiso de donar un dólar por cada boleta vendida en todos los escenarios de México, Estados Unidos y Canadá; junto a una convocatoria a distintas organizaciones para proveer hasta USD $250.000 dólares, para distintos proyectos de educación y deporte comunitario.

"Me entusiasma unirme al Consejo Asesor del Fondo Ciudadano Global de la FIFA para centrarme en la educación, una causa a la que he dedicado mi vida. Trabajaremos a nivel internacional con la FIFA, y específicamente en Colombia, junto con mi Fundación Pies Descalzos —que ha construido 20 escuelas en Colombia— en iniciativas de recaudación de fondos para ampliar programas que garanticen el acceso a una educación de calidad y el éxito académico a largo plazo para nuestros niños“, fueron las palabras de Shakira tras el anuncio.