Datos claves para la Selección Colombia previo al sorteo del Mundial 2026

La Selección Colombia llega al Mundial 2026 como una de las selecciones más sólidas del continente. Su camino por las Eliminatorias Sudamericanas dejó cifras que muestran un equipo que tiene altas posibilidades de avanzar en la fase de grupos del torneo.

Bajo el mando de Néstor Lorenzo, Colombia construyó un proceso basado en continuidad de jugadores, renovación en varias posiciones del campo y se basó en 2 jugadores claves para llegar al Mundial: James Rodríguez y Luis Díaz.

De la mano de BetPlay, 10 estadísticas imprescindibles para conocer, previo al sorteo del Mundial del 2026.

Estadísticas claves de la Selección Colombia

Rivales europeos, la gran dificultad de Colombia en zona de grupos

Colombia ha disputado 10 partidos contra rivales europeos en la fase de grupos de los mundiales. De esos encuentros, solo ha ganado 3, ha perdido 5 y ha empatado en 2 ocasiones.

Colombia ha marcado 14 goles y ha recibido 17 anotaciones.

Todo para un rendimiento total del 36.6%.

Los africanos, rivales ideales de la selección en los grupos

Colombia ha jugado en la zona de grupos de los mundiales, 3 partidos contra rivales africanos. Los 3 partidos los ha ganado y ha marcado 4 goles a favor y sólo ha recibido 1 gol.

Todo para un rendimiento del 100%.

Los rivales asiáticos, de ‘toma y dame’

Colombia ha jugado 3 partidos con estos rivales en zona de grupos. Nuestra selección ha ganado 2 partidos, perdido 1 y sin empates. Colombia ha marcado 7 goles y ha recibido 3.

Todo para un rendimiento de un 66.7%.

A cambiar la tendencia con Concacaf

Colombia sólo ha jugado un partido con equipos de esta región en zona de grupos de los mundiales. Ese partido lo perdió 2-1 con Estados Unidos en 1994. En total un rendimiento del 0%.

Un partido lejano con rival Conmebol

En la actualidad, los rivales de la misma zona no se puede enfrentar en zona de grupos con excepción de los equipos europeos. Sin embargo, en Chile 1962 sí se produjo un enfrentamiento entre Colombia y Uruguay con triunfo celeste 2-1.

Colombia, una apuesta positiva en goles a favor

Colombia ha marcado 25 goles en 18 partidos de zona de grupos en todos los mundiales, para un promedio de 1.38 goles por partido. Es decir, que si una persona juega en BetPlay, puede apostar a que hará al menos un gol en cada encuentro.

Pero, también una apuesta fija en goles en contra

Otro ítem clave para las apuestas en BetPlay en zona de grupos es que Colombia también ha recibido una buena cantidad de goles: 27 en total para un promedio de 1.5 goles en contra por encuentro en esta fase.

James Rodríguez, un pase gol seguro

El capitán volvió a ser determinante. James Rodríguez consiguió 7 asistencias en las Eliminatorias y llegó a 15 en la historia de las mismas, convirtiéndose en el segundo en Sudamérica. El primero en este ítem es Neymar, con 19.

Apostar por las asistencias de James Rodríguez en el Mundial no sería nada descabellado.

El máximo goleador en Eliminatorias y Mundiales

James Rodríguez, en las Eliminatorias, llegó a 14 goles anotados con la Selección Colombia, superando por un gol a Falcao García. Además, es el máximo anotador de goles del equipo nacional en un Mundial, con 6 goles en Brasil 2014.

Casi seguro que Colombia marca cuando debuta en el Mundial

La Selección Colombia, en sus seis partidos debut en las Copas del Mundo, ha marcado en cinco. En el único debut que se fue en cero fue ante Rumania en Francia 1998. Si apuesta en BetPlay que Colombia anota en su primer partido, puede hacerlo con absoluta confianza debido a la tendencia.