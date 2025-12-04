Mhoni Vidente alertó sobre una inesperada y catastrófica erupción volcánica que sucederá en diciembre del 2025

Mhoni Vidente se ha destacado a nivel mundial por ser una de las videntes más reconocidas de Latinoamérica, sobre todo por sus acertadas predicciones. Por eso, cada que ella habla sobre una posible catástrofe natural las alarmas se encienden y se debe tener precaución.

Su más reciente visión tiene que ver con lo que pasará en le mundo durante este mes de diciembre, sobre todo con respecto a los desastres naturales y los movimientos de la naturaleza en el planeta. Mhoni Vidente aseguró que el clima frío llegará con fuerza a México y podrá llegar a temperaturas preocupantes e históricas.

Mhoni aseguró que “sigue un extremo total en cuestiones de clima. El frío va a ser muy intenso, viene una ola a partir del día 11, tendremos que estarnos cuidando en el norte de y en el sur de México. Hay que cuidarnos mucho la garganta”.

De igual forma, las predicciones sobre México siguieron y aseguró que durante diciembre se presentarán varios sismos en el territorio mexicano, principalmente en la Ciudad de México. Ahora bien, con respecto a los sismos, la vidente aseguró que en Asia los sismos también estarán presentes y uno de gran magnitud generará graves emergencias en ese continente.

Es más, este sismo de gran magnitud generará la activación del volcán en Etiopía, el cual se reactivó hace algunos años y se creía un volcán que no era posible se reactivara.

“Viene un sismo muy importante en Asia, gracias a ese volcán que hizo erupción luego de 12.000 años, es increíble. Ha estado activando todo completamente. El próximo año 2026 será el año del cero, de volver a empezar. Es como cuando nació Jesús, fue el año cero, y ahí empezamos la era”, sentenció.