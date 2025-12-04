IDU Inicia Construcción de Nuevo Ciclopuente de Titán Plaza: Diseño Moderno y Más Seguro para 94.000 Usuarios

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha dado inicio a la fase de construcción de un proyecto crucial para la movilidad en el noroccidente de Bogotá: un nuevo puente bicipeatonal sobre la Avenida Boyacá a la altura del canal Salitre (calle 86a), justo al costado norte del concurrido Centro Comercial Titán Plaza, en la localidad de Engativá.

Esta obra no solo representa una modernización de la infraestructura, sino una respuesta directa a las necesidades de seguridad y capacidad de uno de los corredores más utilizados por los ciudadanos. Se estima que el proyecto beneficiará directamente a cerca de 94.000 personas que a diario se movilizan por este sector, distribuidas en más de 57.000 ciclistas y 37.000 peatones.

Un Reemplazo Impostergable: Diseño Moderno y Normatividad Vigente

El director del IDU, Orlando Molano, enfatizó la urgencia de esta intervención, señalando que el puente actual, construido en el año 2001, ha quedado obsoleto y sobrepasado en demanda.

“Llegó la hora de ampliar este puente bicipeatonal que excedió la demanda. Hoy tenemos más de 57.000 ciclistas y más de 37.000 peatones que lo usan diariamente. Además, fue construido en el 2001 y ya no cumple con la norma de sismorresistencia que es del 2010,” afirmó Molano.

El nuevo ciclopuente Boyacá-Salitre reemplazará totalmente la estructura existente, que no cumple con las normativas nacionales vigentes en materia de accesibilidad. El diseño actual es insuficiente; su tablero no es lo suficientemente ancho, lo que obliga a peatones y ciclistas a compartir espacio sin una movilidad diferenciada, un factor que compromete la seguridad.

Un Salto en Capacidad y Accesibilidad

Las mejoras en el diseño del nuevo puente son significativas y están enfocadas en la comodidad y la seguridad de los usuarios:

Mayor Longitud: Pasará de 154 metros a 227 metros , incluyendo las rampas de acceso y salida.

Pasará de 154 metros a , incluyendo las rampas de acceso y salida. Mayor Ancho Útil: Aumentará de 2.5 metros a 6.25 metros útiles de ancho.

Aumentará de 2.5 metros a de ancho. Flujos Separados: El diseño contempla la separación estricta de los flujos peatonales y de biciusuarios , un aspecto clave para evitar accidentes y garantizar la fluidez.

El diseño contempla la , un aspecto clave para evitar accidentes y garantizar la fluidez. Mejora de Pendientes: La inclinación de las rampas será ajustada para favorecer la movilidad de las personas con movilidad reducida, cumpliendo así con las normas de accesibilidad.

El proyecto, con una inversión superior a los $46.260 millones, está a cargo del consorcio Ciclopuente Boyacá (liderado por HB Estructuras Metálicas S.A.S.) y se proyecta que sea entregado a la ciudadanía en el segundo semestre del año 2026.

Plan de Desvíos: Desmonte Nocturno para Minimizar Impacto

La remoción del antiguo puente es una fase crítica que requiere una planeación minuciosa para no paralizar la Avenida Boyacá. El desmonte del módulo central, una estructura de 72 metros y 42 toneladas, se realizará en tres tramos.

El director Molano explicó que las labores se concentrarán en horario nocturno para afectar lo menos posible la alta carga vehicular diurna.

“Para el desmonte del puente actual tenemos que trabajar día y noche por lo menos tres semanas, de 10:30 de la noche a 4:30 de la mañana. En ese periodo tendremos solamente un carril en la Boyacá, en los dos sentidos. En las mañanas volverán los tres carriles por sentido a funcionar,” detalló el director Molano.

Durante el día, todos los carriles de la Avenida Boyacá estarán habilitados. Se recomienda a los conductores programar sus viajes y estar atentos a las indicaciones de tránsito durante los periodos nocturnos establecidos. Este avance en infraestructura ratifica el compromiso con una movilidad más sostenible y segura en la capital.