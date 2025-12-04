Martin Garrix confirma conciertos en Bogotá y Medellín con su Americas Tour 2026: Conozca precios y fechas

Tras un histórico sold out el 23 de febrero de 2024, el icono mundial de la música electrónica Martin Garrix confirma su regreso a Colombia con un espectáculo completamente renovado. El DJ neerlandés se presentará el 4 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá y el 5 de diciembre de 2026 en Medellín, dos fechas que prometen elevar aún más la experiencia que los fans han vivido hasta ahora. Ambos conciertos harán parte de su Americas Tour 2026, una gira que recorrerá las principales ciudades del continente con una producción audiovisual de última generación.

El regreso de Garrix coincide con un momento clave de su carrera, a sus 28 años continúa posicionándose como una de las grandes figuras del EDM global. Ha sido cabeza de cartel en festivales como Tomorrowland, Ultra, EDC y Lollapalooza, y fue elegido como el DJ número uno del mundo por DJ Mag en 2016, 2017 y 2018. En plataformas de streaming supera los 20 mil millones de reproducciones, respaldado por éxitos que ya son himnos internacionales como “Animals”, “In the Name of Love” y “Scared To Be Lonely”. Para su gira 2026, el artista llegará con un show completamente replanteado que integra visuales envolventes, iluminación sincronizada, pirotecnia y un repertorio que mezcla clásicos, colaboraciones y nuevo material.

Desde su presentación en 2024, la demanda por verlo en Colombia ha crecido notablemente, convirtiendo al país en uno de los escenarios más importantes para su audiencia latinoamericana. Esta nueva visita también abre la puerta a posibles presentaciones en otras ciudades. El tour hace parte de la apuesta de Breakfast Live por fortalecer la escena electrónica nacional.

¿Cuándo salen a la venta las boletas de Martin Garrix?

Preventa Artista: Martes 9 de diciembre – 10:00 a. m.

Preventa Local: Miércoles 10 de diciembre – 12:00 p. m.

Fin de preventas: Viernes 12 de diciembre – 11:59 a. m.

Venta al público general: Viernes 12 de diciembre – 12:00 p. m.

Martin Garrix en el Movistar Arena en Bogotá

Fecha: 4 de diciembre de 2026

Lugar: Movistar Arena

Artista: Martin Garrix — Americas Tour 2026

Boletas: www.tuboleta.com

Edad mínima: 18 año

Martin Garrix en Medellín

Fecha: 5 de diciembre de 2026

Lugar: Por confirmar

Artista: Martin Garrix — Americas Tour 2026

Boletas: www.tuboleta.com

Edad mínima: 18 años

El regreso de Martin Garrix promete una noche inolvidable en Bogotá y Medellín: un show de talla mundial para vivir la fuerza del EDM en su máxima expresión y reconectar con uno de los artistas más influyentes del planeta.