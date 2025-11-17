Conozca a la nueva participante confirmada de La Casa de los Famosos, fue reina de belleza

El canal RCN avanza con los anuncios oficiales de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. A diferencia de la primera edición, donde la producción escogió directamente a todos los participantes, esta vez son los televidentes quienes eligen a sus favoritos semana a semana. Cada domingo se revela quién obtuvo el mayor porcentaje de votos, y hasta el momento cuatro concursantes ya tienen su cupo asegurado: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Tebi Bernal y Luisa Cortina.

La noche del domingo 16 de noviembre, RCN confirmó que Luisa Cortina se convirtió en la cuarta integrante oficial del reality gracias a la votación del público. Aunque al inicio no lideraba las preferencias, su apoyo creció en las últimas horas y terminó superando a Daniela Henao, quien parecía ser la favorita del grupo.

¿Quién es Luisa Cortina, nueva participante de La Casa de los Famosos?

Luisa nació en Sincelejo, tiene 31 años y es reconocida por haber sido Miss Colombia Latina 2016-2017. También participó en Guerreros: Cobras Vs. Leones, reality del Canal 1 presentado por Cristina Hurtado y Josse Narváez. Curiosamente, allí compartió con Tebi Bernal, quien también fue elegido por el público para ingresar a esta nueva temporada.

En diálogo con Buen Día Colombia, la modelo explicó por qué quiere entrar a La casa de los famosos:

“Esto es una locura, una revolución. Te pone caliente, picante, creo que le da emoción a la vida. Después de que tuve a mi hija Emma como que todo ha sido muy tranquilo. Soy candela viva, candela pura… Yo en redes muestro mi faceta de mamá, pero la gente ya sabe que soy frentera, que no me dejo de nada ni de nadie”.

¿Cuál es el nuevo grupo de La Casa de los Famosos?

Tras confirmar a Luisa Cortina como ganadora del último grupo, RCN presentó al nuevo panel de hombres aspirantes, quienes competirán por convertirse en el siguiente participante oficial.

Luchito Humor: Humorista y expresentador de Buen Día Colombia. El santandereano asegura ser frentero y dice lo que piensa sin filtro.

Julián Beltrán: Actor reconocido por su participación en Sin senos sí hay paraíso, Entre sombras y Narcos. Afirma que la convivencia “no es para farsantes”.

Javier Peraza: Actor que quiere “contagiar a todos con su humor y energía”. Cree que podría aportar equilibrio dentro de la casa.

Jorge Sánchez “Salsa”: Actor y escritor. Dice que no le gusta perder y que está listo para jugar con estrategia.

Eidevin López: Actor de Leandro Díaz. Se describe como noble y cariñoso… hasta que alguien atenta contra él. “Quiere liderar para no dejarse mandar de nadie”, dicen sus seguidores.

Bruno Ponce: Actor, locutor con más de seis años de experiencia al aire y comediante. “No negociaría la bondad y la lealtad”, aseguró.