Llegó el momento más esperado de los fans de la música: estas son las novedades del Spotify Wrapped 2025

Cada año, a principios de diciembre, los usuarios de Spotify cuentan los días para conocer el Spotify Wrapped, un esperado resumen que revela sus conductas, y las del mundo entero, frente a la música y los podcasts. En él pueden encontrar los artistas, géneros y canciones que les acompañaron durante todo el año, junto con otros detalles que muestran qué tipo de oyentes son.

En esta edición, la aplicación agregó otros datos curiosos adicionales a los tradicionales, como la edad musical, el top de albumes, la posición en el ranking de fans y el club de oyentes al que pertenece según sus gustos. Estas novedades se combinan con funciones ya conocidas como los quices y los mensajes de los favoritos a sus fans.

Si quiere consultar su Wrapped de 2025, puede ingresar aquí o entrar directamente a su aplicación de Spotify, que debe estar actualizada con la versión más reciente.