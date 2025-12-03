Entretenimiento

Llegó el momento más esperado de los fans de la música: estas son las novedades del Spotify Wrapped 2025

La aplicación regresó con una nueva edición del famoso resumen que muestra lo más escuchado por los usuarios en todo el año. Así puede acceder a su Wrapped.

Spotify Wrapped 2025 (Spotify)
Por Laura Cano

Cada año, a principios de diciembre, los usuarios de Spotify cuentan los días para conocer el Spotify Wrapped, un esperado resumen que revela sus conductas, y las del mundo entero, frente a la música y los podcasts. En él pueden encontrar los artistas, géneros y canciones que les acompañaron durante todo el año, junto con otros detalles que muestran qué tipo de oyentes son.

En esta edición, la aplicación agregó otros datos curiosos adicionales a los tradicionales, como la edad musical, el top de albumes, la posición en el ranking de fans y el club de oyentes al que pertenece según sus gustos. Estas novedades se combinan con funciones ya conocidas como los quices y los mensajes de los favoritos a sus fans.

Si quiere consultar su Wrapped de 2025, puede ingresar aquí o entrar directamente a su aplicación de Spotify, que debe estar actualizada con la versión más reciente.

       

