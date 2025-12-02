Jowell & Randy reprograman su show 3D en Bogotá: nueva fecha para el concierto futurista del dúo

Jowell y Randy se alzan como líderes del perreo con su show “3D” en el “Choliseo”

Bogotá estaba lista para vivir el perreo en otra dimensión. El dúo más icónico del reguetón, Jowell & Randy, había anunciado su esperado regreso a Colombia con el espectáculo “Jowell & Randy 3D”, un show futurista que prometía transformar el Movistar Arena en una experiencia multisensorial sin precedentes. Sin embargo, por motivos completamente ajenos a los artistas, al equipo de trabajo y a la producción, el concierto inicialmente programado para el 20 de diciembre de 2025 será reprogramado para el 28 de febrero de 2026.

Jowell & Randy 3D es una propuesta innovadora que lleva el reguetón a otro nivel: proyecciones tridimensionales, luces sincronizadas, sonido envolvente, tecnología de mapping y gafas 3D entregadas a cada asistente para vivir un viaje visual y sonoro único. Durante más de tres horas, el dúo recorrerá su trayectoria con más de 60 canciones, invitados sorpresa y una puesta en escena que combina nostalgia, ritmo y espectáculo.

¿Cuál es la nueva fecha del concierto de Jowell y Randy?

Después de arrasar con funciones completamente sold out en Chile y Perú, donde reunieron a más de 15.000 personas, Jowell & Randy preparan su regreso triunfal a Bogotá con un montaje que promete encender el Movistar Arena. La boletería, disponible desde el 9 de octubre, ha tenido una respuesta masiva del público, reflejando la expectativa que genera su regreso al país.

Autores de himnos como “Bonita”, “No te veo”, “Loco”, “Se acabó la cuarentena” y la icónica “Safaera” junto a Bad Bunny, el dúo puertorriqueño combina su inconfundible legado con una producción tecnológica nunca antes vista en un concierto de reguetón. Más que un show, “Jowell & Randy 3D” es un homenaje al perreo de la vieja escuela llevado a un formato futurista.

La organización confirmó que todas las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar trámites adicionales. En los próximos días se habilitarán los canales oficiales de atención para orientar a los compradores, incluidos los procesos de devolución establecidos por el operador de boletería.

Agradecemos profundamente la comprensión del público y ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esta reprogramación pueda causar. El compromiso de la producción se mantiene intacto: ofrecer un espectáculo a la altura de la trayectoria de Jowell & Randy.

Con más de dos décadas de carrera y millones de oyentes alrededor del mundo, la dupla llega decidida a brindar una experiencia inolvidable para sus fanáticos en Colombia.