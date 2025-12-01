Yina Calderón tuvo relaciones sexuales en ‘La Mansión de Luinny’ y quedó captado en video

El reality dominicano La Mansión de Luinny volvió a convertirse en tendencia después de que circularan en redes sociales varios videos que involucraron a la empresaria colombiana Yina Calderón y al cantante Asaf Torres, conocido también por haber sido expretendiente de la creadora de contenido Karina García dentro del mismo programa.

Las imágenes, captadas por las cámaras de una de las habitaciones, desataron una ola de comentarios y especulaciones sobre lo que habría ocurrido entre los dos participantes. En los clips que rápidamente se volvieron virales, se observa a Calderón y Torres compartiendo un momento íntimo en la suite presidencial donde se desarrolla el formato, aparecen besándose, acostados uno sobre el otro y mostrando cercanía física, lo que dio pie a rumores de un posible encuentro sexual durante la noche.

Los usuarios de redes sociales se encargaron de recopilar fragmentos de la transmisión para difundirlos masivamente. Estas escenas empezaron a circular con un objetivo puntual, desmentir la versión de Calderón, quien en varias oportunidades aseguró que no había tenido relaciones sexuales con el modelo y cantante boricua.

“Anoche estuve mucho tiempo compartiendo con ustedes. Por eso estoy tan cansada, porque literal no dormí. Estuve en el superchat mucho porque necesito ganar. Sí, nos dimos besos y hubo toqueteo, pero luego me quedé dormida. Él ni se ha aprovechado de mí ni yo de él”, explicó la empresaria ante las preguntas sobre lo ocurrido.

La polémica no se detuvo ahí. Aunque Karina García ya resultó ganadora del reality, durante la final la producción aprovechó para seguir impulsando la narrativa alrededor de la relación entre Yina y Asaf. Incluso, ambos volvieron a besarse en pantalla y aseguraron que mantendrán el contacto fuera de la casa.

Sin embargo, en redes sociales muchos criticaron fuertemente a Calderón, comparándola con Melissa Gate y señalándola por haber tenido intimidad durante la competencia. Yina respondió a las acusaciones asegurando que, a diferencia de Karina, su momento ocurrió en un espacio privado y no en áreas comunes del reality.

La controversia sigue creciendo y mantiene dividido al público, mientras unos celebran la espontaneidad de Yina, otros cuestionan la exposición de su vida privada dentro del programa. Por ahora, lo único claro es que, una vez más, la empresaria se convierte en protagonista del debate digital.

¿Cuánto ganó Yina Calderón en La Mansión de Luiny?

Después de esas declaraciones, tuvo lugar la gran final del reality, que se extendió durante un mes y en el que la colombiana Karina García resultó campeona. La creadora de contenido recibió un premio de USD 100.000, suma que hoy equivale a más de $375 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, Yina tampoco salió con las manos vacías. Fue elegida como ‘La Patrona’ y favorita del público, reconocimiento por el que recibió USD 30.000, es decir, algo más de $112 millones de pesos. A esto se sumó un cheque en blanco y una oferta laboral por parte de Luinny, quien le propuso cobrar lo que considere justo para trabajar con él.