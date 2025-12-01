Fundación denunció que influencer habría abandonado a perrita criolla que adoptó para comprar mascota de raza

La Fundación Patrulla Criolla, reconocida por su trabajo en el rescate y adopción de animales en situación de vulnerabilidad en Bogotá, denunció públicamente un caso que ha generado indignación entre sus voluntarios y seguidores. Según informó la organización, una de sus adoptantes, identificada como Sara Vivas, habría incumplido varios puntos del contrato firmado al momento de adoptar a Soul, una perrita criolla rescatada y rehabilitada por la fundación.

Le puede interesar: Mascotas en propiedad horizontal: lo que deben saber los residentes y administradores en Colombia

Sebastián, uno de los líderes de Patrulla Criolla, explicó que la fundación cuenta con un proceso estricto para garantizar el bienestar de los animales, el cual incluye un contrato obligatorio para todos los adoptantes.

“Para culminar las adopciones siempre hacemos firmar un contrato, donde el adoptante se compromete a muchas cosas”, señaló. Entre esas condiciones, la fundación prohíbe expresamente entregar a los animales a terceros o dejarlos viviendo en fincas, veredas o propiedades de familiares o amigos, debido al riesgo que implica para animales rescatados de la calle o de situaciones de maltrato.

El vocero relató que, desde el inicio, el proceso con esta adoptante presentó dificultades. Aunque la fundación realizó seguimientos periódicos, Vivas habría asegurado repetidamente que Soul solo se encontraba en una finca de manera temporal mientras ella se recuperaba de problemas de salud.

¿Qué pasó con Sara y la perrita adoptada?

La situación tomó un giro cuando, según contó Sebastián, un seguidor envió a la fundación una captura de pantalla de una historia publicada por Sara Vivas, en la que afirmaba que la perrita llevaba meses viviendo en la finca. Además, mencionaba que planeaba recibir un perro de raza Goldendoodle, argumento que, según el líder de la fundación, contradice sus explicaciones anteriores.

“Sara incumple el contrato de adopción. Se llevó a Soul para una finca desde hace meses, y nos mintió durante todo este tiempo”, expresó Sebastián. También destacó que Vivas justificó el traslado argumentando que Soul “creció más de lo esperado” y tenía “problemas de ansiedad”, pero, al mismo tiempo, estaría adquiriendo un perro de raza.

La fundación subrayó que su negativa a entregar animales para vivir en fincas no es un capricho, sino una política basada en experiencias reales.“Vivimos en una vereda y vemos a diario perros envenenados o lastimados de las formas más crueles. No podemos condenar a Soul a vivir 10 o 12 años más en un sitio donde su seguridad no está garantizada”, alertó Sebastián.

La organización también rechazó un video publicado por Vivas en TikTok porque, según ellos, omite información clave del proceso de adopción y del contrato firmado.

Ante estos hechos, Patrulla Criolla hizo un llamado directo a Sara Vivas para que devuelva a Soul, dando cumplimiento al contrato: “Si no puedes continuar con tu adoptado, devuélvelo a la fundación. No pasa nada. El problema es cuando un adoptante no es honesto y oculta información”.

La fundación aseguró que ya no es posible reconstruir la relación de confianza ni continuar el seguimiento, por lo que su única solicitud es recuperar a la perrita para entregarla a una familia que pueda ofrecerle un hogar estable.

“Nuestro trabajo no puede tirarse a la basura por decisiones arbitrarias. Los contratos están para cumplirse, no para ignorarse”, concluyó.

En su comunicado, Patrulla Criolla invitó a las personas interesadas en adoptar a reflexionar sobre la responsabilidad que implica: “Si quieren un perro sin seguimiento, rescátenlo ustedes mismos. Pero no entorpezcan el trabajo de las fundaciones, que hacemos sacrificios enormes para darles una segunda oportunidad”.

La organización también compartió evidencias del caso y el video publicado por Vivas para que la comunidad conozca la situación completa.