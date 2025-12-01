Esta es la historia de superación de ‘Pol Deportes’ joven peruano que narró final de la Libertadores desde un cerro

El pasado sábado 29 de noviembre, el estadio Monumental de Lima, Perú, recibió la final de la Copa Libertadores, en la que Flamengo se llevó el título por encima del Palmeiras. Más allá de lo sucedido en el encuentro deportivo, en redes sociales se hizo viral la historia de un joven periodista deportivo, que se subió hasta lo más alto de un cerro aledaño al escenario para narrar el cotejo, ‘Pol Deportes’; acá su historia.

Un solitario gol de Danilo Da Silva al minuto 67′, le dio la cuarta Libertadores a Flamengo, quien había salido victorioso de esta competición en 1981, 2019, y 2022; equipo que se llevó este nuevo trofeo con un colombiano a bordo, el cartagenero Jorge Carrascal, quien se une a la lista de 13 cafeteros que pueden decir que tienen esta Copa en su curriculum futbolístico.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> El trofeo de la Copa Libertadores de Flamengo se partió y el staff decidió pegarlo con cinta para seguir la celebración

¿Quién es Pol Deportes, el narrador peruano que transmitió la Libertadores en un cerro?

Cliver Huamán, es el nombre de pila de este creador de contenido de 15 años, que sueña con ser uno de los narradores más reconocidos de Latinoamérica, y está trabajando con dedicación para lograrlo, hasta el punto que viajó por tierra más de 15 horas para cumplir con la cita que tenía pactada con sus seguidores: narrar la Final de la Copa Libertadores 2025.

Huamán, oriundo de Andahuaylas, se pegó tremendo viaje para llegar a la capital del Perú, en la que hizo entrevistas a las hinchadas cerca al estadio, pero al no poder avanzar más allá decidió dejar una escena épica para el futbol de Latam y narrar desde lo alto de un cerro, una transmisión en la que tuvo a más de cuatro mil personas pegadas a su perfil de Tiktok, en el que, gracias a su labor, ya logró superar la barrera de los 140.000 seguidores.