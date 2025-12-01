El trofeo de la Copa Libertadores de Flamengo se partió y el staff decidió pegarlo con cinta para seguir la celebración

La euforia de un título continental a menudo se presta a anécdotas inolvidables, y la celebración del Flamengo tras coronarse campeón de la Copa Libertadores 2025 no fue la excepción. En medio de un festejo masivo e intenso en las calles de Río de Janeiro, un detalle insólito en el trofeo se robó la atención de las redes sociales, convirtiéndose en el centro de un video viral: la Copa Libertadores, el máximo galardón del fútbol sudamericano, apareció pegada con cinta adhesiva en una de sus partes.

El hecho ocurrió durante la multitudinaria caravana en la que cientos de miles de fanáticos salieron a aclamar a su equipo, el “Mengão”, tras haber vencido al Palmeiras en la final única disputada en el Estadio Monumental de Lima. Se estima que más de medio millón de personas se congregaron en las avenidas de Río para recibir a sus héroes, una marea de gente que reflejó el inmenso fervor por el cuarto título de Libertadores del club.

La intensidad del festejo, sin embargo, cobró un pequeño precio: el trofeo se partió. Los reportes indican que una parte del icónico galardón, que se remonta a 1959, se desprendió en algún momento del recorrido. Lejos de detener la fiesta, los jugadores y el staff del equipo improvisaron una solución de emergencia con un método que solo la adrenalina de una celebración permite: cinta adhesiva.

Las imágenes captadas por diferentes medios y compartidas en redes sociales, principalmente por TNT Sports Argentina y SportsCenter, mostraron a varios futbolistas, entre ellos Gonzalo Plata, celebrando con la copa remendada. En los videos, se podía apreciar claramente cómo las partes separadas del premio habían sido unidas de forma precaria con la cinta, una solución que desató risas, sorpresa y, por supuesto, una ola de comentarios.

La anécdota de la Copa Libertadores “reparada” con cinta se suma a la lista de incidentes que, a lo largo de los años, han involucrado la fragilidad o el estado de los trofeos en celebraciones deportivas. Este tipo de percances, aunque en un principio podrían considerarse un bochorno, suelen ser rápidamente adoptados por la hinchada como un símbolo más de la pasión desbordada y el caos glorioso que acompaña a una gran victoria. Para el Flamengo, la Copa no solo representa su éxito en la cancha, sino también una historia adicional para contar: la de un título tan fervorosamente celebrado que ni el trofeo pudo mantenerse intacto.

La fiesta continuó a pesar del pequeño contratiempo. Los jugadores no dejaron de entonar el himno del club y de agradecer a la multitud, transformando lo que pudo ser un momento incómodo en una peculiaridad que ya forma parte de la historia del Mengão. La imagen del trofeo, con sus imperfecciones de guerra y su parche improvisado, se ha quedado grabada en la memoria colectiva, demostrando que a veces, la pasión es más fuerte que la porcelana y la plata.