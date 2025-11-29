“No todo es trabajo”: Recolectores de basura en Bogotá, se viralizaron por jocosa ‘pelea’ mientras ‘camellaban’

Según el boletín técnico del DANE sobre la Cuenta Ambiental y Económica de Flujos de Materiales de Residuos Sólidos (CAEFM-RS) para el periodo 2022-2023, en Colombia se produjeron 32,53 millones de toneladas de desechos, siendo Bogotá una de las ciudades que más desechos genera. Día a día son decenas de recolectores los que salen a las calles para mantener la ciudad limpia, ardua labor que pocos se atreven a hacer; por ello un video de una jocosa pelea entre dos de estos trabajadores se hizo viral en redes.

El usuario de Tiktok, ‘@metrocellramirez2‘, fue el encargado de subir esta escena que rápidamente sobrepasó las 200.000 reproducciones en la plataforma china, imágenes en las que muchos internautas decidieron valorar la difícil labor que ejecutan estos individuos.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Si me ven, si me ven, voy camino a la UPJ: Policías en Bogotá se pusieron modo Navidad y adornaron patrulla

En las imágenes se observa a estos individuos hacer una especie de pausa activa, mientras recolectaban los desechos en una zona concurrida de la capital colombiana. En medio de su turno, los dos hombres se toparon con unas bolsas de reciclaje, las cuales tomaron para jugar un poco mientras trabajaban; fue tal la felicidad que les generó este momento, que por poco y el camión que los transporta los deja tirados.

“Admiro a esa gente, un aplauso para ellos, les toca muy duro”, “¿Quién recoge el reguero que dejaron?“, ”Muy poco valorada la labor de estas personas", “Todo no puede ser trabajo”, “Están en todo su derecho, realmente su trabajo es muy importante”, “No los critiquen, están disfrutando lo que hacern”, “Bendiciones para todas esas personas”, “Severo ambiente laboral”, “Me encanta vivir en Bogotá”, y “Dignos de respeto y adoración”, fueron algunas de las reacciones.