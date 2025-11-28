Guardas de TransMilenio abusaron de su poder y golpearon a puños a presunto ‘colado’

Diariamente, TransMilenio transporta a millones de personas en Bogotá, sistema que enfrenta varias problemáticas que están representando un déficit en sus operaciones, dentro de ellas los colados. Estas situaciones se viralizan constantemente en las redes sociales, pero un reciente video despertó aún más la indignación de algunos usuarios, no por la acción de un supuesto evasor del pasaje, sino por la agresión que sufrió por parte de los guardas de seguridad.

El usuario de TikTok, ‘@dsebasg’, fue el encargado de publicar un video que en menos de 8 horas superó las 80.000 reproducciones. En las imágenes se observa, cómo un grupo de guardas retiene a un individuo, -aparentemente menor de edad-, por presuntamente no cancelar el valor del pasaje.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲>>> Reviven video de joven que reveló todo lo que se gana en un día cantando y tocando guitarra en el TransMilenio

En el clip, que tiene como lugar el Portal del 20 de Julio, también se observa que uno de los encargados de la seguridad golpea con muchos y en reiteradas ocasiones al joven que ya estaba inmovilizado, mientras sus compañeros y algunos de los coordinadores del sistema, alegaban con malas palabras con otro joven que los estaba grabando.

La escena despertó un gran debate en redes, en la que una parte de los internautas apoyo a los guardas, y otra gran parte reprochó el abuso que ejercieron con esta acción.

“Apoyo total a los guardas, gracias por su labor”, “Nada les da derecho a pegarle a otras personas, para eso tienen supervisores y coordinadores, que se deben encargar de llamar a la policía“, ”Nada les da derecho a pegarle a otras personas, para eso tienen supervisores y coordinadores, que se deben encargar de llamar a la policía“, ”Una cosa es vigilar y otra muy distinta es maltratar", y “Eso pasa cuando no se pagan el pasaje”, fueron algunas de las reacciones.

¿Qué hacer si soy víctima de un ataque en TransMilenio?

Ante el incremento de los casos de violencia en contra de la mujer y varias situaciones de acoso sexual y violencia basada en género, el sistema de transporte puso en marcha la incorporación de varios botones de pánico ubicados en algunas estaciones cercanas a zonas con gran presencia de universidades, como lo es ‘Universidades City U’.

Al pulsar estos elementos y usted podrá solicitar ayuda y reportar la situación de violencia, lo que llevará a la activación de un protocolo de seguridad para salvaguardar su integridad. A lo que se le suma que las cámaras de seguridad harán un rastreo del atacante, en caso de que huya.