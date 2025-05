Experiodista de Noticias Caracol se fue en contra de Petro por estrategia “oportunista” en las marchas

Noticias Caracol es el informativo perteneciente a Caracol Televisión, que durante más de una década se ha encargado de llevarles a los televidentes los principales hechos que rodean el país y el mundo en compañía de un amplio y experimentado equipo de periodistas y presentadores quienes se destacan en sus diferentes emisiones. Pero otros también deciden tomar nuevos rumbos en otros medios de comunicación y ahora una experiodista de Noticias Caracol pidió dejar avanzar el país tras la jornada de marchas.

Hace un buen tiempo, Juanita Gómez decidió renunciar a Noticias Caracol, luego de convertirse en una de las principales figuras del informativo, estando presente durante las emisiones del medio día. El lugar elegido para seguir creciendo profesionalmente fue, precisamente, Revista Semana, desde el área audiovisual, convirtiéndose así en una de las líderes del mismo.

En medio de sus diferentes apariciones ha dado de que hablar por sus declaraciones en contra de Gustavo Petro y ante la nueva jornada de protestas de que se adelanta este 28 y 29 de mayo, la experiodista de Noticias Caracol no dudó en referirse al tema asegurando:

“Estamos mamados de los que no dejan avanzar. Mamados de que un par de encapuchados que no dejan pasar. De unos aventajados delincuentes que hacen parecer que trabajar es un delito, por eso es que la gente los enfrentó sin plan y con valentía, no con piedras ni con odio, con dignidad.

Fue un momento tenso, pero sobre todo fue un ejemplo, no como Petro que pidió salir a las calles después de que se cayó su consulta y ahora dice que no convocó el paro. ¿Por qué se esconde ahora presidente? ¿Lo cogieron en su estrategia política, oportunista y manipuladora, se le olvidó este chat con Benedetti o su discurso en Barranquilla, donde llamaba a la movilización popular?

Lo que pasó en Bogotá fue hartazgo, ojalá de un país diciendo basta, basta de bloqueos de doble discurso, de promesas incumplidas y de sabotear al resto del país que sí madruga, no como el presidente que se le pegan las cobijas. Porque mientras este gobierno promueve paralizar al país, millones del común digno, mamados, trabajadores, solo quieren llegar a trabajar", fueron las declaraciones expuestas por parte de Juanita Gómez.

¿Quién es el esposo de Juanita Gómez, experiodista de Noticias Caracol?

El esposo de la reconocida periodista Juanita Gómez es Felipe Cubillos. Se casaron el 30 de noviembre de 2019, después de aproximadamente ocho años de amistad y noviazgo. Juanita Gómez ha expresado públicamente que Felipe es su “mejor amigo” y una pieza fundamental en su vida, a quien considera su tranquilidad y sus pies en la tierra. Felipe Cubillos es publicista y, aunque Juanita es reservada con su vida privada, ha compartido en diversas ocasiones lo importante que es su esposo para ella.