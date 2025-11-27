Estas fueron las últimas imágenes de Conrado Osorio, actor de ‘El Cartel de los sapos’ que murió de cáncer

En la tarde de este jueves 27 de noviembre, la televisión colombiana se visitó de luto con la muerte del actor Conrado Osorio, quien participó en reconocidas producciones como ‘Padres e Hijos’; hombre que enfrentó durante varios años una fuerte batalla contra el cáncer, que apagó su luz. Acá las últimas imágenes que se conocen de él.

‘El cartel de los sapos’ (El Mocho), ‘La reina del sur’, ‘La ley del corazón’, y ’Correo de inocentes’, son otras de las producciones por las que pasó este actor, antes de partir de este mundo a sus 49 años, mismo que reapareció semanas atrás semanas tras un buen tiempo de que sus fans no supiesen de él y de todo lo relacionado con el cáncer que padecía.

Para 2023, Conrado Osorio le dio a conocer a sus fanáticos que había sido diagnosticado con cáncer de colón, diagnóstico que no solo significó todo un golpe para su vida, también una lucha constante con su EPS para todo lo relacionado con su tratamiento, el cual lo ha llevado a más de cinco ciclos de quimioterapias y a estar hospitalizado en varias ocasiones. Incluso para el mes de junio dio a conocer que había la posibilidad que este padecimiento hiciera metástasis en su cervical.

Tras varios meses de ausencia en las redes sociales, Osorio reapareció con un clip, en su cuenta de Instagram, donde acumula 12.000 seguidores, plataforma en la que reveló que se le fue realizado otro procedimiento en su riñón izquierdo, intervención que lo llevó a ser hospitalizado; días después publicó un emotivo video en el que celebró su última vuelta al sol.

“En este día que está terminando solo quiero decir: Dios, gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas, regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad”, fueron las últimas palabras que se conocen de él.