Asesinan a reconocida reguetonera en tiroteo; su mamá rompió en silencio y se quebró en TV

La comunidad latina de Los Ángeles, Estados Unidos, no cabe de la consternación tras el asesinato de la cantante y creadora de contenido María de la Rosa, quien fue atacada a balazos. Hasta el momento hay tres capturados; y su madre aprovechó varias entrevistas para clamar por justicia.

Según los informes de la Policía de LA, el tiroteo se presentó en la madrugada del pasado sábado 22 de noviembre en el barrio de Northridge, más exactamente en Bryan Street a la altura de Tampa Avenue.

Tras el paso de los días se reveló que la puertorriqueña estaba acompañada por otras dos personas que resultaron gravemente heridas. Los trabajos policiales dieron con la captura de dos de los individuos: Benny Gómez y Francisco Otilio Gaytán; quienes tendrán que responder por los delitos de asesinato y robo en segundo grado, lo que los podría llevar a cumplir cadena perpetua.

Cabe acotar que otro implicado, Eduardo López, permanece prófugo de la justicia; por su parte, Gómez y Gaytán, ya tienen programadas sus lecturas de cargos.

Mientras la lectura se realiza, la madre de la artista, Deyanira De La Rosa, rompió el silencio y dejó varios sentidos mensajes a los medios:“Ella me dio que iba a comer y que volvía. Ella era supermadura y cuidada de todos, no solo de mí, de todos”, expresó Deyanira a Fox News.

“Ella era muy especial para todos; era mi mejor amiga, una persona hermosa y única. Son muchas las preguntas que me hago en este momento, pero creo que ella estaba en el lugar equivocado con las personas equivocadas. Ella era mi vida”, añadió para CBS.