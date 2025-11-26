Marce y el Universo de los Colores: Un libro que le pone tintes al reciclaje y dignifica a los héroes de la carreta

Acorde al boletín técnico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, correspondiente a la Cuenta Ambiental y Económica de Flujos de Materiales de Residuos Sólidos (CAEFM-RS), del periodo 2022 - 2023; en Colombia se generaron 32,53 millones de toneladas de residuos, de las cuales 406.503 toneladas, llegaron al ambiente por una disposición inadecuada de los mismos, cifras que han motivado a la academia, e incluso a figuras digitales a buscar maneras para fomentar herramientas comunicativas para promover el reciclaje.

Ese es el caso de la creadora de contenido ‘Marce la recicladora’, cuyo nombre de pila es Sara Samaniego, mujer que en Instagram sobrepasa la barrera de los 600.000 seguidores, con videos con los que no solo promueve el reciclaje, también dignifica a las más de 60.000 familias que se dedican a esta labor en el país. Justamente Samaniego, estuvo en entrevista con el diario gratuito más grande del mundo, en la que dio a conocer su libro ‘Marce y el universo de los colores’, una historia ilustrada con la que invita a grandes y chicos a tener buenos hábitos respecto al reciclaje.

El informe en mención, también nos indica que cada persona en Colombia, produce anualmente unos 624 kilogramos de residuos, cifra que se presenta como la segunda más alta entre 2012 y 2023, números que, bajo la misión de Marce, pueden reducirse con los actos que tenemos en casa y que pueden trascender entre generaciones con herramientas como las que promueve en sus clips y ahora con su creación en papel:

“Con este libro pretendo que los niños, padres, abuelos y la familia en general, entiendan la importancia de separar los residuos en los colores que son, dejando como moraleja que el mundo podría perder los colores si esta separación no la realizamos bien. En ocasiones los que necesitamos ese halón de orejas somos los adultos y este tipo de libros fomenta que este tema se trate en nuestros entornos cercanos. A pesar de ser ilustrado, no es un libro para niños”, afirmó la influencer.

“Los ingredientes de mi contenido son el humor y el amo; por ejemplo, yo cambio letras de canciones reconocidas para fomentar el reciclaje desde otra perspectiva. Y aunque este es un libro infantil, sigo manejando mi tono, lleno de alegría”, añadió.

Más allá de la historia de fantasía inmersa en este tomo, Samaniego, junto a la ilustradora y diseñadora textil bogotana Ana Blooms, dignifican la labor de miles de personas, que con su carreta han llevado a que se aprovechen 19,7 millones de toneladas de Colombia en el país; mismos que en su trabajo, en la mayoría de ocasiones están acompañados por fieles compañeros de cuatro patas, animales que se convierten en parte de su familia.

“Como acto de dignificación, desde la portada se ve uno de los elementos más significativos para un reciclador, la carreta; elemento que recoge su cotidianidad y lo duro de su labor. Este libro es un homenaje para todas estas familias, pretendo exaltar la labor de estas personas que para mí son los verdaderos superhéroes del planeta; sin ellos muchas toneladas de basura se irían a los rellenos de nuestro país, a nuestros ríos”, argumentó Sara.

“La labor de reciclar en ocasiones es una labor muy solitaria y hay veces que la única compañía que tiene un ‘reciclamor’ es su mascota; bien sea ‘perrito’ o ‘gatico’. Un personaje como ‘Miel Tapita Reciclamiau’ representa la importancia de estos seres en nuestras vidas, es ese agradecimiento a los animales que nos dan todo su amor sin esperar nada cambio. Esta ‘gatica’ también se convierte en un vehículo de inspiración para los niños para fomentar el cuidado de los animales, no solo de los que tenemos en la calle, también en los que deambulan”, añadió.

La creación de Samaniego y Blooms, no solo refleja la unión de dos mentes en pro de fomentar la cultura del reciclaje en las nuevas generaciones, también se manifiesta como un mini curso, en el que hay incluso un diploma si se siguen a cabalidad los pasos, se guarda en la retentiva los mismos y se ponen en acción para que el mundo no pierda su color.

“Yo conocí el trabajo de Ana en pandemia cuando me invitó a un live de Tiktok, y desde ese día me prometí que si yo sacaba un libro, ella lo iba a ilustrar. El trabajo mancomunado fue muy bonito, ya que yo le comentaba cada idea y ella lo asociaba visualmente; por ejemplo: yo quise que ella hiciese pasar los residuos como si salieran de un arcoíris y lo logró. Ese es un reto, porque fue una gran conexión entre ambas”, expresó Sara.

“Este libro es toda una carrera de aprendizaje, en la que hay un test de conocimiento sobre el reciclaje, en donde se mide el nivel del lector, mismo que de a poco adquirirá o reforzará lo que sabe, con una historia de fantasía en la que la trama muestra a un mundo sin colores, que poco a poco vamos a volver a colorear juntos”, añadió.