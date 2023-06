Entre lágrimas, Marce La Recicladora mostró el robo con ‘raponazo’ que sufrió en Santa Marta

La influenciadora Sara Samaniego, que se ha mostrado en redes sociales con el personaje de Marce La Recicladora, contó el robo del que fue víctima en Santa Marta, cuando hacía una labor con varios recicladores y recicladores que fueron a conocer el mar por primera vez. La creadora de contenido no pudo contener las lágrimas al contar lo que le sucedió cuando había terminado una jornada de su viaje a esta ciudad costera del país.

Marce La Recicladora es una creadora de contenido que ha ganado popularidad en redes sociales, pues enseña sobre disposición de residuos sólidos y cuidado del medioambiente de forma atractiva. Su idea de contenido junto a otras personas famosas también la ha catapultado en redes sociales y se ha ganado el cariño de muchas personas, entre estas sus ‘reciclamores’, como los llama, recicladores de todo el país.

También le puede interesar: “No sean miserables”: Margarita Rosa de Francisco explotó de ira contra medios de comunicación

En video del pasado miércoles 7 de junio a las 11:51 de la noche, la influenciadora mostró el momento en el que un delincuente llega hasta donde ella está, entrando a unas instalaciones, y posteriormente le arrebata la bolsa que llevaba con ella y en la que iban algunas de sus más importantes pertenencias.

“Me robaron dos teléfonos, el parlante, un micrófono, mi agenda”, escribió en medio de su relato en sus redes sociales. Marce contó que la venía pasando muy bien porque con una fundación habían logrado llevar a 5 recicladores a conocer el mar en Santa Marta.

La creadora de contenido y activista ambiental contó que “la noche terminó con un taller que yo hice que se llamaba ‘Orgullasamente reciclamor’. Queríamos que ellos sintieran como lo que son, los superhéroes del planeta”. Luego de esta noche de ensueño para ella fue que sucedió lo que se puede ver en la grabación.

Lea también: Detalles que se conocen de balacera tras intento de robo a carro de valores en Unicentro de Bogotá

“Por más tristeza que esté viviendo en esto momento me quedo con lo que estoy sintiendo (...) Me da rabia que esto pase en nuestro país, por qué hay tanta desigualdad. Yo sé que si alguien roba no es porque quiera hacerle daño al otro, sino porque no tiene otra manera de sobrevivir, pero eso no justifica nada, uno tiene que trabajar por lo que quiere”, reflexionó al respecto la influenciadora.

Finalmente, Marce La Recicladora envió un mensaje a quienes son amantes de lo ajeno y dijo que esas son acciones que se devuelven y que “las cosas materiales se recuperan”, pues lo importante es lo que está viviendo, además de “la familia y el amor”.