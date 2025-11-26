La razón por la que el actor Rodrigo Candamil no estuvo presente en la final de MasterChef, ¿no quiso?

Rodrigo Candamil es un actor colombiano, nacido en Cali, aunque está radicado en Bogotá desde su infancia. Aunque empezó estudiando ingeniería industrial, Candamil decidió dar un giro a su carrera y se formó en artes escénicas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, dedicándose profesionalmente a la actuación. Este 2025 el actor llegó a la cocina de MasterChef Celebrity 2025.

Puede leer: Exnovia de Blessd estaría en una nueva relación con futbolista, ¿De quién se trata?

No obstante, fue el segundo famoso en ser eliminado, teniendo en cuenta que la primera fue Yesenia Valencia, al renunciar a la competencia. A pesar de no durar mucho, se esperaba que todos los participantes hicieran presencia en la gran final, la cual fue disputada por Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejadra Ávila, pero el actor faltó a esta reunión.

A partir de esto, Ariel Osorio o el Gordo Ariel, afirmó que el actor estaba pidiendo remuneración por asistir a la final, por lo que las directivas del canal le habrían aclarado que sería por cortesía, así habría quedado estipulado en su contrato. Al parecer, la única forma que tuvo el actor para no estar presente, fue decir que tenía algunos percances con sus hijas, razón por lo que no estaría en la final.

¿Quién era la esposa de Rodrigo Candamil?

En cuanto a su vida personal, el actor estuvo casado por 20 años con la también actriz Adriana Romero, madre de sus dos hijas y con quien se separó hace tres años, solo hasta este año habló públicamente del tema para ‘La Red’.

driana explica que en su momento no fue una decisión nada fácil, teniendo en cuenta que tienen dos hijos y siempre han sido prioridad. Sin embargo, la pandemia fue el momento que los llevo a analizar como estaba su matrimonio, y a pesar de que lo intentaron, no pudieron seguir como pareja.