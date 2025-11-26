La deslumbrante fiesta de 15 años que tuvo la hija de Edwin Cardona

Edwin Andrés Cardona Bedoya es un reconocido futbolista colombiano, proveniente de la ciudad de Medellín, Antioquia. Actualmente, juega para Atlético Nacional y se desempeña como mediocentro ofensivo. A lo largo de su carrera, ha pasado por varios equipos, incluyendo Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, y clubes internacionales como el Monterrey y el Pachuca de México, y Boca Juniors y Racing Club de Argentina.

En cuanto a su vida personal, está casado desde 2016 con Carolina Castaño, profesional en criminalística y ciencias forenses, y del fruto de su relación se convirtieron en padres de Ana María, María Ángel y Emiliano. Hacia el 2022, la familia Cardona Castaño habría atravesado un díficil situación, después de que ella fue diagnosticada con un tumor cerebral, el cual tuvo que ser extraído a través de una complicada cirugía que cambió su vida.

Castaño también es propietaria de una empresa encargada de realizar servicios de bronceos, además de vender una extensa variedad de productos con esta misma finalidad. En esta ocasión, María Ángel, hija del medio, llegó a sus 15 años, por lo que el futbolista y su familia lo celebraron por todo lo alto con una lujosa fiesta, donde la joven lució un vestido en tonos lilas y en gran parte la decoración estuvo de tonos rosas.

En las postales compartidas por la pareja, se ve María Ángel sola, pero también acompañada por sus otros hermanos, Ana María y Emiliano. Ante la gran fiesta, la joven se pronunció por medio de sus redes sociales con palabras de agradecimiento hacia sus padres:

“Gracias papás por hacer de mi día soñado y siempre sentirme amada y agradecida por cada cosa que hacen por mí, me siento muy orgullosa de decir que ustedes son mis papás y me siento muy afortunada de ustedes saben que los amo con toda mi alma y estaré para ustedes en cada momento”.