Prima de Karol G que está en la cárcel contó que la cantante la visitó y la ha apoyado en su proceso

El nombre de Karol G volvió a ocupar la conversación pública, esta vez no por un lanzamiento musical ni por su exitosa gira internacional, sino por el testimonio de una de sus primas, recluida desde hace más de una década en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Diana Patricia Giraldo, condenada a más de 20 años por secuestro extorsivo, participó en una entrevista para el videopódcast Conducta delictiva, donde habló sobre su caso y sobre el vínculo que aún mantiene con la artista paisa.

Durante la conversación, Giraldo recordó que su cercanía con Karol G se remonta a la infancia: compartieron vacaciones, reuniones familiares y una relación afectiva que se mantuvo incluso después de que la cantante alcanzara la fama internacional. La interna reiteró que su detención en 2013 estuvo marcada por presiones y amenazas ejercidas por su expareja, situación que la habría llevado a involucrarse en los hechos por los que hoy paga condena.

A lo largo de la entrevista, la mujer hizo un repaso por los años que lleva privada de la libertad, los programas de resocialización en los que participa y los procesos personales que ha enfrentado para asumir su responsabilidad. Contó episodios complejos de su adaptación a la vida carcelaria, pero también momentos de transformación que, asegura, le han permitido reconstruir parte de su proyecto de vida.

Uno de esos episodios fue la visita que Karol G le hizo en la cárcel, un encuentro que describió como profundamente emotivo. Según relató, la artista quiso conocer de primera mano cómo avanzaba su proceso judicial y de qué manera podía apoyarla. “Ella preguntó por mi proceso, que cuánto tiempo llevaba, que si necesitaba algo, que en qué me podía ayudar”, afirmó Giraldo, aunque aclaró que nunca ha recibido trato especial ni intervención en su caso.

La interna aseguró que, pese a la distancia y a las circunstancias, aún siente el respaldo emocional de su familia, incluido el de la cantante, cuyo ascenso en la industria musical ha sido motivo de orgullo dentro de su entorno cercano.

La entrevista reavivó la conversación sobre el impacto que tienen los procesos judiciales en las familias y sobre cómo, incluso en medio de condenas largas y situaciones difíciles, los lazos afectivos pueden mantenerse como un soporte para quienes pagan la condena.