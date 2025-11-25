Emprendedor hasta la muerte: Viralizan a colombiano vendiendo cadenas y dulces en concierto de Anuel AA en España

Emmanuel Gazmey Santiago, es el nombre de pila del que muchos consideran el ‘Dios del Trap’, Anuel AA, artista que en los últimos días ha estado presentándose en varias ciudades de España, generando polémica por los retrasos en sus presentaciones. Pero más allá de eso, uno colombiano se hizo viral al vender dulces y cadenas a las afueras de uno de los recintos en los que se presentó el boricua; muchos le están pidiendo que vaya a otros de los shows.

El pasado 24 de octubre, Bogotá recibió a Anuel en el Movistar Arena, sitio al que el intérprete de ‘Amanece’ llegó a eso de las 11:30 p.m, cantando un set list bastante cargado, pero que dejó más que satisfechas a las más de 13.000 almas que se reunieron a verlo en este lugar; del cual salió para llenar el estadio de Envigado en Antioquia al día siguiente.

Casi un mes después de lo ocurrido en la ‘fría’, una escena similar se presentó en el Movistar Arena de Madrid, en el que sus fans también tuvieron que esperar un largo rato, y en el que los encargados del escenario tuvieron que apagarle el micrófono debido a que ya se había cumplido con el tiempo estipulado en el contrato de alquiler del venue.

Pero mientras unos pasaban estos momentos en el recinto, un colombiano, aparentemente proveniente de la ciudad de Pereira, estaba más que dichoso por las ventas que hizo previo al inicio del espectáculo; ya que, tan solo armado con cadenas de ‘Real Hasta la Muerte’ y bom bom bums de distintos sabores, se rebuscó lo de la ‘papita’ a pesar de no vender papeles. Y no le fue para nada mal, ya que las cadenas las vendía a €10, casi $44.000 pesos colombianos, la unidad; las imágenes sobrepasaron las 100.000 reproducciones en menos de 24 horas en Tiktok.