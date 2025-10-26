Anuel AA hizo vibrar Envigado con un show lleno de energía, luces y bajo la lluvia

Pasadas las 11 de la noche, y justo cuando la lluvia comenzaba a caer sobre Envigado, al sur de Medellín, Anuel AA irrumpió en el escenario del Estadio Polideportivo Sur, desde una tarima, vestido con chaqueta roja y con su micrófono bajo una cruz rosada y cantando "Amanece" desatando la euforia de los miles de asistentes que lo esperaban desde temprano.

El show, parte de su segunda fecha de su paso por Colombia, ofreció una producción visual de alto nivel, con pantallas gigantes, luces coreografiadas y efectos pirotécnicos que acompañaron temas emblemáticos como “Más rica que ayer”, “Medusa”, “Adicto”, “Ella quiere beber” y “Sola”, entre otras.

También le puede interesar: ¿Karol G terminó con Feid para volver con Anuel? La hermana de ‘La Bichota’ salió a hablar

Hacia el final del concierto, el escenario se encendió aún más con la aparición sorpresa de los artistas Blessd y Kris R, quienes compartieron tarima con Anuel AA para interpretar las canciones que tienen juntos, como fue “Su adiós duele”. La colaboración levantó al público y selló uno de los momentos más emocionantes de la noche, celebrando la conexión entre el trap puertorriqueño y la nueva escuela urbana de Medellín.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la noche fueron los outfits de muchas asistentes, que apostaron por un estilo urbano, atrevido y lleno de brillo. Predominaron los bodys, shorts, faldas de lentejuelas y tops ceñidos al cuerpo, combinados con botas hasta la rodilla y accesorios llamativos, creando una atmósfera que reflejaba el espíritu provocador y festivo del trap. La moda del público se convirtió así en parte del espectáculo, acompañando el ritmo y la estética del show.

0 of 22 Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) Concierto Anuel AA en Medellín octubre 25 de 2025 Anuel AA en concierto en Medellín 2025 (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia)

Durante cerca de dos horas, Anuel AA mantuvo la intensidad del show, interactuó con el público y agradeció una y otra vez el estar en Medellín, pidiendo que la gente gritara tan duro que se escuchara hasta en la luna. A pesar de la lluvia, que llevó a algunos asistentes a retirarse antes del cierre, el artista ofreció una presentación visualmente impactante y con un sonido impecable.

Aunque no alcanzó el lleno total, la noche dejó claro que Anuel AA conserva una base fiel de seguidores en Medellín y su área metropolitana, que lo acompañaron con coros y luces de celulares en cada canción.

Con este concierto en Envigado, que siguió a su presentación en el Movistar Arena de Bogotá, Anuel AA reafirma su conexión con Colombia y su vigencia dentro del género urbano latino