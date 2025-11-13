Sara Corrales confirmó su embarazo con Damián Pasquini, “Es un alma que eligió nuestro amor”

Sara Corrales es una actriz colombiana, quien ha construido una carrera de más de 10 años, dándole vida a diferentes personajes en la industria del entretenimiento e incluso internacionalizó su carrera llegando a México. Además, hace pocos meses tuvo un matrimonio de ensueño con Damián Pasquini, con quien planea conformar una familia.

Le puede gustar: Jorge Rausch, de ‘MasterChef’, generó polémica tras acción con un participante del ‘reality’

El pasado 16 de agosto de 2025, Sara y Damián dieron el sí en el altar, con una ceremonia que estuvo acompañada por sus seres queridos y amigos, quienes los acompañaron en este especial momento. Este evento fue preparado con varios meses de anticipación, pues la paisa deseaba que cada detalle saliera a la perfección.

Sin dejar de lado, que uno de los sueños latentes por parte de Corrales era convertirse en mamá, pues incluso congeló algunos de sus óvulos buscando que este deseo siga presente. Pero, sobre las horas de la mañana de este 13 de noviembre, Sara Corrales y Damián Pasquini confirmaron que están en embarazo

Ese latido es la señal más hermosa. Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo. Es la promesa de vida, nuestro milagro personal, y la confirmación de que pronto seremos tres. Aún no sabemos si una niña o un niño llenará nuestros días de nuevas risas, pero por ahora, nuestro universo entero se concentra en celebrar esta noticia con toda la gratitud y el amor del mundo. Estamos en la espera más dulce de nuestras vidas. Y esta felicidad es tan inmensa, que no podíamos guardarla solo para nosotros. Bebé, vos sos la señal más clara de que el amor crea vida. De que el universo escucha. De que cuando el alma desea algo de verdad, el tiempo perfecto existe", fueron las declaraciones expuestas por parte de Sara Corrales, añadiendo un video en el que las lágrimas no faltaron por parte de ambos, catalogando la llegada de su bebé como un milagro.

Ante la confirmación del nuevo integrante de la familia, varios amigos y seguidores les expresaron su cariño y lo mejor en esta nueva etapa como padres, la cual ambos se habían soñado desde que dieron el sí en el altar.