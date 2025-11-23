Lina Arroyave compartió la importante operación que realizaron a su hijo con Kevin Roldán

Lina Arroyave es una modelo e influencer colombiana, oriunda de Buga. Se dio a conocer en la farándula colombiana, entre otras cosas, por su participación en el reality show Protagonistas de Novela. Es madre de Mathías, el hijo que tuvo con el cantante de música urbana Kevin Roldán, con quien mantuvo una relación sentimental que terminó hace aproximadamente seis años.

Hace 10 años nació el pequeño que padece una extraña enfermedad, la cual no han logrado diagnosticar y las pocas veces que Lina ha hablado del tema, lo ha categorizado como un `Síndrome convulsivo’. Es decir que Mathias tiene episodios de convulsiones por momentos, además de que tiene dificultades al caminar y con el habla.

La modelo ha expresado que ella se ha encargado sola de la crianza de su hijo, y que Roldán ha estado presente económicamente, pero no ha compartido mucho con su primogénito. Lina suele ser bastante aplaudida por su rol como madre y esta vez compartió con sus seguidores, que su hijo fue sometido a una reciente cirugía en los pies, en la que le realizaron un estiramiento de tendones.

Por lo que lo siguiente para el pequeño, tras retirarle los yesos, es la terapia, describiéndolo como: “caminar, caminar, para que logre quedarse caminando por siempre”. Arroyave los mostró en medio de sus ejercicios y agradeció por los buenos deseos para ella y su hijo: “Ser mamá no es fácil, solo necesitamos ser amor y paciencia."

Por su parte, Kevin Roldan se mostró en el primer año de su otro hijo junto a la madre y pareja sentimental del artista hacia el mes de julio. Mientras que en el 2024 el artista indicó que iba a estar más presente para su hijo Mathias:

“Acepto mis errores y sé que aunque siempre he respondido económicamente he descuidado lo más importante que es estar más presente física y amorosamente,entiendo que esto sucedió por mis tantas ocupaciones o a veces hasta por mi inmadurez"