Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, “suplicó con el alma” ayuda ante preocupante situación

Alejandra Giraldo es una conocida periodista y presentadora colombiana, quien desde hace más de siete años se ha destacado en Noticias Caracol haciendo parte de la primera emisión del informativo dando a conocer los principales hechos que suceden en el país. Sin embargo, en medio de los diferentes cambios que ha tenido que atravesar actualmente la paisa hace parte de la emisión del medio día, donde deja claro su amor y cuidado por los animales.

A través de sus redes sociales, Giraldo ha demostrado el cariño que siente por sus mascotas, Napito, quien falleció hace varios meses, Vita María, a quien adoptó hace varios años y recientemente llegó Salvatore para completar la familia. En medio de su pasión por las mascotas el canal le permitió contar con su propia sección siendo más conocida como ‘Las mascotas de Alejandra’, dando consejos sobre su cuidado y priorizando su salud.

Ante su amplia visibilidad, Giraldo ha utilizado sus redes sociales para evidenciar aquellos casos de violencia y sufrimiento que viven los animales en diferentes territorios del país y ahora durante su más reciente aparición la periodista de Noticias Caracol pidió ayuda: “Les suplico con el alma que los ayudemos. A donde se van a ir con 240 animalitos, por favor, ayuda”.

Las respectivas declaraciones de Alejandra Giraldo se dieron luego de que ‘dando amor sanador’ una fundación animalista pidiera ayuda luego de que se venciera su canon de arrendamiento y ahora los 240 animalitos quedaran sin un hogar: “Hoy, a menos de 12 horas de vencerse el canon de arrendamiento, nos vemos obligados a informar que perderemos la finca. No logramos reunir el monto necesario y, con 240 perritos a nuestro cargo, no tenemos a dónde llevarlos. Hemos acudido a la Gobernación del Atlántico, a la Alcaldía de Soledad y a la Alcaldía de Barranquilla, pero nos han dicho que no pueden ayudarnos.Necesitamos, por favor, un gesto de empatía y caridad para cubrir el canon, los transportes y la adecuación del nuevo refugio. Cualquier aporte, por pequeño que sea, marca la diferencia”.

Asimismo, los integrantes de esta fundación animalista dejaron sus respectivos datos buscando la ayuda necesaria para que puedan seguir apoyando y cuidando a estos caninos: “Agradecemos de corazón cualquier ayuda. Fundación [Dando Amor SanadorTel.: 3046646499. correo Dandoamorsanador@hotmail.com”.