Se conoce el primer adelanto de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’

La saga de Los Juegos del Hambre, tanto en libros como en películas, presenta un mundo distópico en el que Panem, un país dividido en distritos oprimidos, debe ofrecer tributos para competir en un violento espectáculo televisado. Escrita por Suzanne Collins, la trilogía destaca por su crítica social, su reflexión sobre el poder, la manipulación mediática y la resistencia.

Las adaptaciones cinematográficas lograron transmitir la intensidad emocional y la evolución de Katniss Everdeen, convirtiéndola en un símbolo de rebelión. En conjunto, libros y películas forman una historia potente que mezcla acción, drama y comentarios políticos que, a pesar de haber pasado más de una década, cada día son más los que sumergen en su cautivadora historia.

Tras el estreno del último libro Amanecer en la Cosecha en el mes de marzo de este año, también se hizo el anuncio de la adaptación en cines, donde se dio a conocer en primer lugar el cast y ahora el primer adelanto de la película. En este adelanto pudimos ver personajes iconicos como su protagonista Haymitch Abernathy en su juventud, el presidente Coriolanus Slow y la querida Effie Trinket.

¿Cuáles son las precuelas de ‘Los Juegos del Hambre’?

Se trata del libro Balada de Pájaros Cantores y Serpientes, que también estrenó su adaptación cinematográfica en el año 2023 y explora los orígenes de Coriolanus Snow, el futuro Presidente de Panem. Este lanzamiento sin duda dejó a los más fans del mundo de Panem con ganas de saber más historias de todos los personajes, por lo que Collins les dio gusto y anunció la llegada del libro Amanecer en la Cosecha, que se estrenó en marzo de este año.

La nueva precuela está ambientada 24 años antes de la primera novela, centrada en la 50ª edición de los Juegos del Hambre, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Esta historia sigue a Haymitch Abernathy, mentor de Katniss Everdeen, durante su participación en los juegos.