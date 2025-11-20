Rafael Poveda de ‘Más Allá del Silencio’ le hizo urgente llamado al Gobierno tras salir de cárcel en Jamundí

Dentro de las figuras del periodismo más destacadas de Colombia resalta el nombre del bumangués Rafael Poveda, hombre que ha pasado por destacadas casas editoriales como Telemundo, y que hoy dirige varios formatos de investigación periodística como ‘Testigo Directo’ y su pódcast ‘Más Allá del Silencio’. Justamente Poveda aprovechó lo masivo de sus redes sociales para hacer un preocupante llamado desde una de las cárceles con mayor seguridad en Colombia.

En los últimos años, Poveda se ha convertido en pionero en lo relacionado con los formatos en los que se relatan casos judiciales y crímenes, lo que lo ha llevado a recorrer el territorio cafetero de punta a punta, visitando centros de reclusión de alta seguridad como La Tramacua en Valledupar y Cómbita en Boyacá.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Marcela Reyes aseguró que había terminado su relación con B King porque supuestamente consumía drogas

Justamente una visita a la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, en el Valle del Cauca, despertó gran preocupación en Rafael, quien aprovechó lo masivo de su cuenta de Instagram, donde acumula 400 mil seguidores, para pedirle a los gobiernos locales y nacionales, prestar atención al estado de la carretera que conecta a esta cárcel con la Vía Panamericana; ya que su mal estado podría afectar en demasía en caso de alguna situación inesperada como un motín.

“Aquí el Inpec siempre nos da las garantías para que llevemos a cabo a nuestro trabajo. Para llegar a hacer nuestro trabajo desde la Vía Panamericana, uno puede demorarse media hora cuando hace sol; pero cuando llueve la carretera parece Marte”, expresó Poveda.

“Hay unos cráteres inmensos; esto va en contra de la seguridad de la cárcel y de los atentados que están sufriendo los dragonites. Las autoridades tienen que saber esto porque en menos de tres kilómetros uno no se puede demorar media hora", añadió.