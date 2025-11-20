Ella es la talentosa paisa que cantó con Luis Alfonso en EE.UU; está alzando la bandera del despecho en este país

Acorde a cifras de la Cancillería de Colombia, al cierre de 2023 son más de 4,7 millones de compatriotas los que residen en el exterior, de los cuales 34,6 % eligieron Estados Unidos para residir. Justamente una talentosa joven ha dado de qué hablar en el género popular, no solo por hacer patria en el país del norte, también por perfilarse como una de las voces más prometedoras del despecho, Karen Bravo.

Ya son dos décadas los que bravo le ha entregado a la música, tiempo en el que ha recibido varias distinciones, dentro de ellas el ser considerada como Artista Emergente 2025, por La Voz Hispana Radio de EE.UU.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Giovanny Ayala se despachó contra famosa emisora luego de dudar del secuestro de su hijo, “se burlan del dolor ajeno”

A todo esto se le suma que su talento y estilo distintivo en el que resalta la cultura paisa, rasgo que tuvo muy en cuenta el cantante Luis Alfonso, para invitarla como artista en la serie de conciertos que hizo en Estados Unidos, con ‘La Cantina Más Contentosa’.

Karen, quien actualmente está radicada en Stamford, Connecticut, se encuentra trabajando en lo que será su nuevo EP; en el que estará plasmada su versatilidad, esa que la llevó a cantar en su infancia y adolescencia en coros de iglesias y la Orquesta Sinfónica de Envigado, donde cogió saberes para brillar en otros estilos como el pop urbano y el reguetón.

“Para mí, la música es un puente entre culturas y emociones. Llevo toda la vida preparándome para este momento, y ahora siento que estoy lista para compartir mi voz con el mundo”, fueron las palabras de emoción de Bravo por lo que será este nuevo proyecto.