Agmeth Escaf sacó pecho por costoso logro de su hijo; “me es suficiente”

El barranquillero Agmeth Escaf es una de las figuras públicas más reconocidas en Colombia, no solo por su trabajo en Caracol TV con programas como ‘Día a Día’; también por todo lo relacionado con su incorporación al mundo político en 2022, cuando fue elegido por votación popular como representante a la Cámara. Justamente este costeño recientemente celebró con gran orgullo un importante logro de uno de sus hijos.

Más allá de con su vida como presentador o congresista, lo relacionado con las relaciones sentimentales de Escaf, ha sido un tema de conversación durante varios años, debido a la revelación que hizo en 2014, año en el que dio a conocer que había tenido un hijo con Adriana Berrio; ‘retoño’ que nació de un vínculo extramatrimonial cuando tenía este vínculo con María Antonia Pardo, madre de sus dos primeros hijos.

Sin importar lo que se habló en su momento, Agmeth continuó cumpliendo a cabalidad con sus labores como padre, ofreciéndole lo mejor a sus hijos. Muestra de esto es la destacada educación que les ha ofrecido y que llevó a su hijo Daniel a graduarse como especialista en Derecho Administrativo Laboral de la Universidad Externado; una de las instituciones más costosas del país.

“Sentir orgullo por todo lo que logras y verte feliz, me es suficiente hijo mío. Felicitaciones, te amo”, fueron las palabras de emoción de Agmeth al ver esta distinción de su heredero, mismo que estudió esta especialización durante un año, la cual puede llegar a costar unos $14 millones de pesos, sin contar los valores de inscripción.